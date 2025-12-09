輝達吃肉、別人挨打？AI 熱潮下的「受害名單」曝光 恐被洗出場

Wedbush列出「AI弱勢族群」清單。（中央社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投行 Wedbush Securities 近日發布最新報告指出，人工智慧正快速改變企業支出結構，雖然推升輝達（NVDA-US）、AMD（AMD-US）等 AI 受益股持續走強，但在資本高度集中於 AI 基礎建設的同時，也有一大批科技與平台型企業正逐步成為結構性「弱勢族群」。

Wedbush 點名，包括英特爾（INTC-US）、HP（HPQ-US）、Synaptics（SYNA-US）、高通（QCOM-US）、Qorvo（QRVO-US）與 Cirrus Logic（CRUS-US）都被列為壓力族群。

報告指出，這波衝擊橫跨半導體、PC、共享運輸、廣告平台、SaaS 企業與零售中介等多個產業。首先在半導體與 PC 領域，AI 伺服器大量建置推升 DRAM 與 NAND 記憶體需求，使報價快速上漲，反而壓縮高度依賴傳統 PC 與手機市場的企業獲利空間。

分析師預期，2025年第4季記憶體價格可能再上漲20%至30% 以上，但PC市場競爭激烈、售價難以同步反映成本，毛利率恐明顯下滑。

至於交通產業方面，AI 與自動駕駛的發展也正動搖共享運輸的商業模式。Wedbush 指出，特斯拉（TSLA-US）預計在今年底前於德州推出無安全駕駛員的自駕車隊，車隊所有權、數據掌控與 AI 演算法形成的閉環效應，將使價值高度集中於自動駕駛平台本身，進一步削弱 Uber（UBER-US）與 Lyft（LYFT-US）這類輕資產共享運輸平台的競爭力。

廣告市場同樣出現結構性轉變。Wedbush 認為，代理型 AI 將徹底改變廣告主的投放邏輯，預算將更集中於具備強大第一方資料與轉換能力的平台，包括亞馬遜（AMZN-US）、Meta（META-US）、Google（GOOG/GOOGL-US）與 AppLovin（APP-US）。相對之下，Pinterest（PINS-US）評等遭下調，而 The Trade Desk（TTD-US）也被視為面臨壓力。

企業級軟體服務同樣難以置身事外。Adobe（ADBE-US）、Docusign（DOCU-US）與 Workday（WDAY-US）被Wedbush列為高風險公司，原因在於代理型 AI 的演進可能逐步瓦解傳統 SaaS訂閱制，企業客戶轉向更具彈性的使用量計費模式，既有商業模式恐面臨重構。Nice Systems（NICE-US）更遭直接下調評等，目標價由170美元大幅調降至120美元。

此外，零售與物流中介平台也正承受結構性壓力。報告指出，生成式與代理型 AI 正逐步接管客服、商品管理、路線規劃與廣告決策，使亞馬遜、沃爾瑪與 DoorDash 等擁有龐大資源與數據優勢的企業，能以更低成本擴張業務，反而使 Instacart（CART-US）等第三方配送平台的中介價值持續被壓縮。

Wedbush 認為，隨著 AI 持續向各產業深度滲透，市場將加速向高度整合的生態系集中，過去依賴「中介角色」與傳統供應鏈分工的企業，正站在被邊緣化的臨界點上。

