金磚國家推數位貨幣「Unit」羅伯特清崎：美元儲戶將成為最大輸家

〔財經頻道／綜合報導〕金磚國家（BRICS）近日推出一種名為「UNIT」的新型數位貨幣原型，旨在促進成員國之間的貿易，並降低對美元的依賴。對此，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為「UNIT」象徵美元霸權的終結，美元儲戶將成為最大的輸家。

綜合媒體報導，金磚國家推出的「UNIT」是一款以黃金作為後盾的貿易結算貨幣原型，它屬於一種由儲備資產籃子支撐的數位交易工具，其中包含40%的實體黃金和60%的金磚國家貨幣，這項新機制被視為推動去美元化的重要一步。

對此，羅伯特清崎近日在社交平台X發文表示看法，稱金磚國家巴西、俄羅斯、印度、中國與南非宣布推出以黃金為支撐的「UNIT」新型「貨幣」，象徵美元霸權的終結。

羅伯特清崎還預測，持有美元儲蓄的人將成為最大的受害者，稱「如果你持有大量美元……惡性通貨膨脹可能會讓你一敗塗地」，並建議投資者持有黃金、白銀、比特幣和以太幣。

羅伯特清崎要投資者保持關注、保持清醒、持續追蹤消息，不要當輸家。

