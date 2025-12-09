台股收盤》台積電挫15元！指數下跌121點收28182點



首次上稿:09:13

更新時間:13:41

台股加權指數週二（9日）下跌121.18點，收28182.60點，跌幅0.43%，成交金額5092.71億元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國公債殖利率走揚之際，投資人正觀望本週稍晚公布的聯邦準備理事會（Fed）利率決策，美國華爾街股市主要指數8日大多收跌。台股加權指數週二（9日）小幅開高，以上漲60.26點的28364.04點開出，不過在台積電疲軟的影響下，指數翻黑，終場下跌121.18點，收28182.60點，跌幅0.43%，成交金額5092.71億元。

請繼續往下閱讀...

前10大成交額漲多跌少，華邦電漲3.4元，收71.3元，成交額412.78億元，排名第1；台積電跌15元，收1480元，成交額359.12億元，排名第2；欣興漲5.5元，收226元，成交額164.15億元，排名第3；緯創漲0.5元，收149.5元，成交額143億元，排名第4；鴻海漲3元，收235元，成交額124.9億元，排名第5。

華星光漲11.5元，收258元，成交額123.69億元，排名第6；旺宏漲1.5元，收38.75元，成交額107.97億元，排名第7；聯鈞跌1元，收277元，成交額107.72億元，排名第8；智邦漲18元，收995元，成交額100.84億元，排名第9；華東漲停，收47.9元，成交額94.79億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法