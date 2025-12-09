台灣被入列！菲律賓喊停台灣、西班牙豬肉進口

台中梧棲養豬場上月22日被檢出非洲豬瘟PCR陽性。豬示意圖。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕菲律賓農業部宣布，由於西班牙和台灣爆發非洲豬瘟，菲律賓已暫時禁止從這兩個地區進口生豬和豬肉、豬皮等相關豬肉製品。

根據菲律賓農業部官方新聞、《路透》等報導，根據菲律賓官方說法，針對西班牙的進口凍結措施於週日宣布，台灣部分則在週一生效。禁令範圍涵蓋活體豬、所有豬肉製品，以及用於人工授精的豬精液。

農業部長勞雷爾（Francisco Tiu Laurel）表示，菲律賓必須保持高度警戒。「我們必須防止非洲豬瘟進一步感染，才能保護國內的就業與產業投資，確保食品安全和消費者健康。」他在週一的聲明中指出。

西班牙農業部上月28日表示，巴塞羅那附近近日發現兩頭野豬死亡，經檢測確認感染非洲豬瘟。這是西班牙近30年來首次出現相關病例，並已通報世界動物衛生組織（WOAH）。

台灣部分，台中梧棲養豬場上月22日被檢出非洲豬瘟PCR陽性，25日下午中央災害應變中心宣布已分離出病毒株，確認為非洲豬瘟，將向世界動物衛生組織（WOAH）、及所有主要貿易夥伴國通知疫情，並暫停所有豬隻產品出口。

根據菲律賓農業部的命令，所有先前核准、涉及自台灣進口豬隻及豬肉相關產品的《動植物檢疫與衛生進口許可》（SPSIC）將自動失效。針對相關品項的新進口許可申請也將暫停受理，直到另行通知為止。

根據《路透》報導，菲律賓農業部說，只有在11月11日或之前在西班牙生產，並在12月4日或之前裝運的冷凍豬肉產品才允許進入菲律賓。

