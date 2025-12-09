赴日旅人注意 ! 2027年恐迎「熊害高峰年」日媒曝背後元凶

日本研究指出，預計櫸樹果實收成不佳，2027年熊襲擊事件可能大量發生。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本研究指出，由於櫸樹果實歉收，2027年日本可能再度出現熊類攻擊事件大幅增加的情況。日媒指出，櫸樹堅果是熊的重要主食之一，一旦收成不佳，熊為了覓食，便更容易闖入人類居住區、引發衝突。

秋田縣林業研究與訓練中心的調查顯示，2026 年櫸樹果實有望迎來「豐收年」，在縣內五個主要區域中，每平方公尺可觀測到200顆以上健康果實的可能性相當高。但，自2021年以來，這水果呈現「一年豐收、一年歉收」的交替循環。研究人員推估，2027 年很可能會迎來新一輪的嚴重歉收。

日媒指出，自今年4月以來，日本已有創紀錄的230人被熊殺死或受傷，隨著熊不斷向人類居住區深處擴張，這給日本政府帶來了更大的干預壓力。

據報導，2025年的櫸樹果實收成已被評為「極度不良」。根據日本環境省11月公布報告顯示，東北地區包括青森、岩手、宮城、山形等四個縣，同樣遭遇嚴重歉收；專家則認為，這正是熊類頻繁下山、進入人類活動範圍的關鍵原因。

今年秋田縣已連續創下全日本熊害最嚴重的紀錄，從4月到11月，共有66人遭熊攻擊，其中4 人不幸喪命，情勢前所未見。由於事態嚴重，秋田縣知事罕見請求自衛隊協助進行熊害控制；同時，全國也因熊害激增而修訂規定，首度允許機動隊在必要時射殺熊隻。

回顧過去，2023年秋田縣也曾有70人遭熊攻擊，為全國最高，但當時並未出現死亡案例；相對地，在2022年與2024年這兩個櫸樹果實豐收的年份，受害人數分別只有6人與10人，差距極大。

研究機構自 2002 年開始紀錄櫸樹結果情況以來，秋田縣曾在2005、2013、2015、2018 年出現豐收，而這些豐收年隔年，無一例外都轉為歉收。隨著2026年可能再度迎來豐收，專家提醒，各界必須及早為2027年潛在的熊害風險做好準備。

