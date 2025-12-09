UNIQLO「無縫羽絨外套」為何超夯？日媒點關鍵：輕盈又保暖

UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO（優衣庫）是日本代表性的全球時尚品牌，致力以親民價格提供高品質、功能性的日常服飾。日本媒體指出，最近UNIQLO的「無縫羽絨連帽外套」因為輕盈、連頸部都能保持溫暖、穿起來又不顯臃腫，近期正受消費者青睞，UNIQLO官網上出現許多購買者的評價，有人直呼這根本是「冬季必備款」，無論商務或休閒穿搭都合適，引發熱議。

日媒指出，UNIQLO的無縫羽絨連帽外套（スマートなダウンジャケット）在日本售價為12900日圓（約2625元新台幣）。，重點在於採用去除車縫線的「無縫加工」，有效防止冷空氣滲入與羽毛外漏。填充物採用750 以上Fill Power （蓬鬆度）的羽絨，兼具輕量與高保暖性能。

材質表面則採防風材質，並具備耐久防潑水處理，能應對小雨與降雪。前襟採止水拉鍊、帽子可調節設計，強調在各種天候下都能保持舒適，是冬季相當耐穿的一款「定番」外套。

官方網站上也聚集許多使用者回饋，例如：「比想像中還保暖，也能防水。」、「上班休閒都能穿，搭西裝也很OK。」、「輕又暖，穿起來很舒服。」、「我工作跟私人用途各買一件，兩件都愛用。」

報導提到，如果想找其他外套選擇，戶外服裝品牌「巴塔哥尼亞」（Patagonia）的男款 Downdrift 羽絨外套（メンズ・ダウンドリフト・ジャケット 20600）也很推薦，外層材質使用100% NetPlus 再生尼龍，這是由回收廢棄漁網製成的材質，可減輕海洋塑膠污染；表布與內裡皆施以不含氟碳化合物的 PFC-free DWR 防潑水處理，可抵擋小雨與降雪，填充物採用 600 蓬鬆度的再生羽絨，由回收羽絨製品再製而成，環保且保暖，參考售價約為 47300 日圓（約9625元新台幣）。

UNIQLO的無縫羽絨連帽外套正受到消費者歡迎。（圖擷取自官網）

