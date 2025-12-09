30歲產品經理把「詩人」當副業！結果做成年營收464萬元大生意

美國一名30歲男子伯朗靠著詩人副業，做出年營收14.8 萬美元的品牌。圖為觀看Open mic活動的觀眾。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名30歲男子伯朗（Rashan Brown）白天在ESPN擔任產品經理，晚上搖身一變，成為口述詩人與策展人，而這也是他的副業。伯朗在紐約創立了表演平台「Poetry me, please」，這是個口述詩（Spoken Word Poetry）展示品牌，每月舉辦活動，伯朗自己也會在活動中登台，同時管理其他簽約詩人，他從 2020 年創立 Poetry me, please ，該平台在 2024 年帶來 14.8 萬美元（約464.8萬元新台幣）年營收，平均每月營收高達約 1.2 萬美元（約37.69萬元新台幣）。

《CNBC》報導，伯朗說，他在高中時開始寫詩、上台朗誦，把它當作創意表達的一種方式。2020 年 1 月，他前往紐約參加人生第一次Open mic活動（公開自願即興表演的場合）。對他來說，上舞台感覺就像是在做「心理治療」，但他得先付 20 美元（約628元新台幣）報名費。

伯朗說：「我覺得很奇怪，明明是我上台表演，為什麼還要付錢？我提供的是一種服務。我準備表演、我甚至帶朋友來撐場。」

於是伯朗開始在 YouTube 上上傳自己的表演影片，接著在酒吧與其他詩人一起辦小型活動。起初幾乎沒什麼利潤，「能賺到幾塊美金都算幸運」。直到 2021 年 10 月，他在一間餐廳舉辦活動，讓觀眾盛裝出席、邊吃飯邊聽詩，這次場地的改變帶來了大成功，他帶了 1000 美元（約3.14萬元新台幣）的利潤回家，而下一場活動，他淨賺超過 4000 美元（約12.5萬元新台幣）。

在接下來的18個月裡，伯朗舉辦了更多Poetry me, please活動，隨著他在Instagram 上的貼文越多、互動越多，平台也跟著吸引更多粉絲與合作機會，包括紐約 Soho House、City Winery 的活動，以及 Eventbrite、微軟（Microsoft）等企業的贊助。

Poetry me, please在 2024 年帶來 14.8 萬美元營收，大部分營收來自門票銷售，但幾乎全被活動成本抵銷：Poetry me, please 在 2024 年的淨利僅 500 美元（約1.57萬元新台幣），而伯朗表示，他已將這些淨利全數再投入公司。儘管每週付出 20 到 80 小時不等的心力，他從副業中「一毛都沒領」。

不過，其餘工作人員則有薪水可領。伯朗指出，每場活動他至少聘請 10 名外包工作人員，包括 DJ、攝影師、活動入口工作人員等，此外，他還有自己的團隊：幕僚長、經紀人、社群管理與專案管理成員。

伯朗說，他為 Poetry me, please 投入大量時間，有時甚至超出了身體負荷，有次活動完直接掛了急診，他說：「我學到，你要麼主動休息，要麼身體會逼你休息。」即便如此，他仍認為這些漫長工時是值得的。協助其他表演者、啟發觀眾、為詩壇打造社群，對他而言比金錢報酬更加重要。

