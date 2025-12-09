黃金飆到「1萬元」有盼頭 ! 這強力背景可支撐 專家坦白全說了

前貝萊德明星經理稱，黃金重獲「一級貨幣資產」地位，可望飆至1萬美元。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕前貝萊德（BlackRock）投資組合經理、現為 Phinance Technologies 創辦合夥人的道德（Edward Dowd）表示，隨著 Basel III「最終版（Endgame）」銀行監管規則今年在全球正式落地，黃金已從過去的投機性交易資產，轉變為真正的「一級貨幣資產」，並為長期金價邁向每盎司1萬美元奠定基礎。

道德接受Kitco News訪問時指出，黃金當前的漲勢，實際上是在「重新定價」全球主權債務泡沫，終結這一重大風險。

他指出，當Basel III正式上路後，黃金重新被列為一級貨幣資產，等於正式回到「貨幣」的地位。這也代表，全球金融體系正逐步走向新的貨幣制度。

Basel III 新規已於2025年7月1日全面實施，其中最關鍵的變化在於：銀行可將「實物分配型黃金」列為一級高品質流動資產（HQLA），按100%市值計入、風險權重為 0%，在監管地位上與現金與主權公債等同，這也被視為黃金貨幣化的重要制度轉折。

道德認為，這象徵一個長達數十年的全球貨幣循環正進入尾聲，「我們正走向一個新的貨幣體系」。

據報導，國際清算銀行（BIS）最新警告指出，黃金與股市同時進入「爆炸性區間」，為50年來首見，且黃金自9月以來已大漲20%。他直言，這正是「法定貨幣危機正在逼近」的訊號，而黃金是必須持有的核心資產。

從技術面來看，道德也給出了極具震撼力的長期目標價：「從長期圖表來看，黃金最終有機會走到1萬美元」。

他進一步指出，全球央行正為貨幣重整進行準備，其中中國對黃金的「飢渴式掃貨」格外關鍵。中國海關最新數據顯示，今年以來中國貿易順差已突破1兆美元，主力來自對「全球南方」市場的出口成長，而對美出口則在11月年減29%，顯示全球經濟正快速走向「去美國化」的結構轉移。

道德直言，中國正面臨人口結構與內部經濟雙重壓力，真正掌握財富與決策權的人「非常清楚風險在哪，因此對黃金有近乎貪婪的需求」。

不過，道德也提醒投資人不要在情緒最瘋狂時追高。他警告，若 2026年全球出現類似「雷曼時刻」的流動性危機，黃金短線可能會與股市一同遭到拋售，「如果金價回檔20%、30% 甚至40%，我會毫不猶豫大舉加碼，黃金就是回檔時該不斷累積的資產」。

