Netflix遇攔路虎！ 派拉蒙發動敵意收購搶親華納兄弟

〔編譯魏國金／台北報導〕影音串流巨頭網飛（Netflix）收購華納兄弟探索（WBD）公司旗下製片廠與串流部門HBO Max的交易出現攔路虎。CNBC 8日報導，派拉蒙天舞傳媒（Paramount Skydance）執行長大衛．艾里森（David Ellison）正發動敵意收購，以搶親WBD。

報導說，派拉蒙將直接向WBD股東提出每股30美元的現金要約。上週WBD否決了相同的收購競標。大衛．艾里森8日指出，從未取得WBD的回應。他的父親是美國總統川普密友、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）。

該要約獲得艾里森家族與私募股權公司紅鳥資本（RedBird Capital）的股權融資，以及美國銀行、花旗銀行與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）的540億美元債務承諾。

大衛．艾里森說，「我們在此是為了完成我們未竟之事」。派拉蒙8日盤前股價上漲5%，WBD上漲約6%，網飛則略微下降。

上週五，網飛宣佈以720億美元達成收購WBD旗下製片廠與串流資產。派拉蒙則力圖收購整體WBD，包括該公司旗下的電視網絡美國有線電視新聞台（CNN）以及TNT Sports。

派拉蒙天舞一再向WBD董事會表示，維持WBD的完整性符合其股東的最佳利益。知情人士透露，派拉蒙執行高層也認為，基於該公司規模較小，以及與川普政府關係較佳，該交易的監管批准程序將較網飛短。

網飛收購WBD的交易，將使全球最大兩家串流平台結合，進一步鞏固網飛的主導地位，引發反壟斷質疑。川普7日說，「這是龐大的市占率，毫無疑問，這可能會是個問題」，他補充，「我將參與這項決定」。

美國兩黨國會議員，包括共和黨參議員以薩（Darrell Issa）與民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）批評該交易，指控將創造一個擁有4.5億用戶的串流巨霸，進而傷害消費者。

