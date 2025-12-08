遊日必買Pocky零食驚傳有異味急召回 台灣1品項可退貨

台灣格力高表示，台灣受影響批次產品僅有Pocky百奇冬季限定巧克力棒1項，針對受影響的批次產品，已停止該批次產品的供貨，並提供退貨。（取自台灣格力高官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本國民零食「Pocky」傳出巧克力口味有異味，製造商江崎格力高（江崎グリコ）將在日本回收20項巧克力製品、共600萬件產品，台灣格力高表示，台灣受影響批次產品僅有Pocky百奇冬季限定巧克力棒1項，針對受影響的批次產品，已停止該批次產品的供貨，並提供退貨。

日本Pocky口味多元，被列為到日本必買零食，日本製造商江崎格力高（江崎グリコ）今天在官網公布，因儲存巧克力原料「可可豆」曾與香辛料存放同一場所，導致氣味轉移至可可豆，造成「Pocky巧克力」、 「Pocky極細」等共20項巧克力產品中，有流通商品的風味與原本應有的味道不同。

請繼續往下閱讀...

雖然直接食用不會造成食安疑慮，但基於品質方針，公司決定對相關商品實施自主回收，預計在全日本回收20項巧克力製品、共600萬件的產品。

台灣格力高稍早在官方粉絲頁公告，日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收，這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。

台灣格力高高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

台灣受影響批次產品僅有1項，為賞味有效期限至2026年6月的Pocky百奇 冬季限定巧克力棒，若消費者購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，可以聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007。

相關新聞請見：

Pocky巧克力棒有異味原因曝光！ 格力高回收20品項600萬件商品

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法