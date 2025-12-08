全台首檔「技術分析」ETF今起募集 動態掌握台股動能與美債防禦

兆豐投信ETF（00982T），今起至11日展開募集。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕平衡型ETF已成市場新寵，但在市場快速變化的時代，僵化、固定的資產配置難以應對波動。兆豐投信已正式展開募集的股債平衡ETF（00982T），首創將「技術分析」寫入指數規則，連結臺灣指數公司與彭博指數雙核心編製的指數，透過技術指標主動判讀市場多空，打破一般股債固定比例配置模式，即起至12月11日展開募集，發行價格新臺幣10元。

兆豐投信指出，市面上已有標榜「美股7：美債3」或「台股3：美債7」的創新產品。但面對投資市場的劇烈震盪，單一「固定比例」恐難以應對所有情境。兆豐投信最新募集的「兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）」，主打市場唯一的台股美債「動態」配置，透過技術分析機制，在 80% 與 20%的大區間內靈活切換，堪稱平衡型 ETF 的「變形金剛」。

兆豐投信說明，一般平衡型ETF多採固定權重，例如多頭時「股7債3」的配置表現亮眼，但遇到空頭時波動加大；而「股3債7」雖然較為抗跌，卻容易在股市大漲時表現不如純股票配置。00982T則不預設股債比例，而是根據市場訊號進行動態調整，當偵測到台股動能強勁，股票部位直接拉高至80%，採取股80%、債20%的比例，比「股7債3」的產品更有機會掌握股票市場上漲行情；當市場轉空，迅速將債券部位拉高至80%，防禦力優於「股3債7」的產品，力求降低波動。至於在市場盤整、趨勢不明或市場過熱過冷時，則自動回歸五五波的中性配置，降低波動。

展望後市，兆豐投信分析，台股在AI、半導體與內需消費題材帶動下長線看好，但短線震盪加劇；而美國公債在降息循環下，具備良好的防禦與資本利得空間。00982T鎖定「台股 AI + 美國公債」，透過這兩大強勢資產，並運用技術分析機制進行台股美債依不同情境動態調整，適合想參與台股成長，又想要分散風險的投資人。

