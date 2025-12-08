股神也留不住？巴菲特投資主管跳槽了

波克夏海瑟威的投資主管Todd Combs跳槽到摩根大通。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長、「股神」巴菲特（Warren Buffett），今年早些時候宣佈將在今年年底退休，他卸任前宣布一系列結構性變革，其中包括投資主管兼旗下保險公司Geico執行長康姆斯（Todd Combs）的離職，康姆斯確定跳槽到摩根大通。

CNBC報導，巴菲特在波克夏發布的新聞稿中表示，康姆斯已辭職，接受摩根大通一份有趣且重要的工作。康姆斯在Geico期間招募許多優秀人才，並拓展公司的業務範圍，並強調摩根大通一如既往地做出正確的決定。

康姆斯於2010年從其對沖基金Castle Point加入波克夏，與韋施勒（Ted Weschler）一同負責管理波克夏的投資組合。巴菲特將於2026年將執行長一職，交棒給副董事長阿貝爾（Greg Abel）。

報導指出，康姆斯的離職引發了一些疑問：在他卸任後，波克夏持有的包括蘋果、美國銀行和可口可樂在內的大量股票，將如何繼續管理？

除了康姆斯去職外，波克夏還有一些值得關注的人事變動，包括：財務長漢保（Marc Hamburg）退休，他曾為巴菲特效力40年，現任波克夏能源公司財務長查爾斯張（Charles Chang）將接替他的職位。此外，波克夏旗下Geico保險公司營運長皮爾斯（Nancy Pierce）將接替康姆斯出任Geico保險公司執行長。

摩根大通證實，康姆斯擔任該行新成立的「安全與韌性計畫」的負責人，負責在國防、航空航太、醫療保健和能源產業尋找直接股權投資機會，同時擔任執行長戴蒙的特別顧問。

戴蒙在一份聲明中表示，康姆斯曾在我們董事會任職9年，真正了解我們公司，並支持我們為建立一個更美好、更安全的世界所做的努力。

