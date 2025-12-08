葡眾會員衝刺業績 葡萄王Q4營運重返成長軌道

葡萄王11月營收持平，預估本季重返成長軌道。圖為葡萄王總公司。（圖:葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）今日公告11月合併營收10.9億元，月增1.05%、年增0.79%，與去年同期持平，累計前11月營收較去年同期減5.47%。葡萄王表示，隨著進入旺季，加上國內外代工強勁動能，年減幅已逐步收斂，營運重返成長軌道，公司對全年營收與獲利維持正面展望。

葡萄王旗下直銷通路UVACO葡眾11月營收與去年同期持平。由於目前正值葡眾會員衝聘旺季，加上11/22推出新品「樟芝菌絲體滴粒」，上市後迅速帶動一波搶購風潮，部分訂單仍在陸續出貨中，預期在後續月份反映於營收表現。此外，年底壓軸女性保養品「CordiBella」將登場，屆時可望再為第四季注入新動能。

請繼續往下閱讀...

至於母公司台灣葡萄王11月營收年增8.85%，累計前11月年增16.58%。主要受惠於OEM/ODM在全球成品代工訂單維持高檔、益生菌與菇菌類等核心原料需求持續升溫助攻下，全年業績有望穩健上揚。

此外，葡萄王今年代工業務深耕歐洲已見成果，憑藉具臨床數據與差異化功效的獨家原料，吸引多家歐洲國際品牌高度洽詢並展現合作意願。葡萄王表示，將加速啟動歐盟原料註冊，以縮短法規落地與商轉時程，為未來三年營收成長奠定關鍵基礎。

上海葡萄王代工業務近期配合大客戶進行無水膠原的新品開發，計劃於明年上市，將有望提升工廠的產能稼動率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法