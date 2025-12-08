外資買超140億元加碼玉山金最多 連5買台積電

外資買超140億元，連5買台積電。（路透）

〔中央社〕美國聯準會（Fed）有望降息，帶動資金行情，台股今天漲322.89點，收在28303.78點，外資及陸資買超新台幣140.87億元，連續5個交易日買超，加碼金融股玉山金4.94萬張最多；電子權值股台積電獲外資買超7526張，同樣連5買。

台股今天開高走高，台積電與記憶體族群點火上攻，加權指數持續走揚，終場收在今天最高28303.78點，上漲322.89點，漲幅1.15%，寫下波段新高，成交金額新台幣4238.21億元。

三大法人今天合計買超191.17億元，其中，自營商買超49.64億元，投信買超0.66億元，外資及陸資買超140.87億元。

觀察外資買超前10名個股，榜首玉山金獲買超4.94萬張，第2名台玻3.57萬張，第3名三商壽3.18萬張；其餘依序為聯電2.8萬張、復華富時不動產（00712）1.97萬張、元大滬深300正2（00637L）的1.72萬張、凱基金1.25萬張、富邦金8839張、華新8735張、台積電7526張。

投信今天轉為買超0.66億元，加碼旺宏5321張最多，其他入列前10名個股包括定穎投控、元大台灣50（0050）、日月光投控、彰銀、達運、台積電、創見、南亞科、京元電子。

