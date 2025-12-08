永豐金獲利「雙引擎」前11月大賺249億 年成長17.5％

永豐金今年前11月大賺249億元、年成長17.5%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金獲利續創史上同期新高！永豐金控（2890）公布11月自結稅後淨利19.92億元，較上月減少17%，不過，累計2025年1-11月稅後淨利249.38億元，續創歷史同期新高，年成長17.5%，EPS1.87元，年化ROE 11.87%。主要受惠於兩大子公司永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，並且，從10月起認列京城銀行的獲利。

首先，檢視11月單月的獲利表現，根據自結統計，月減4.09億元、月減幅17%，其中：永豐銀行11月份稅後淨利12.66億元，月減3.6億元、下滑22.1%，獲利減少主因手續費淨收益下滑所致。

請繼續往下閱讀...

至於永豐金證券11月稅後淨利4.53億元、月減0.89億元，月減幅16.4%，獲利減少主要是因泛為「財管手續費淨收益下降」及「資本利得略減」所致。京城銀行11月份稅後淨利3.33億元、月減0.04億元，月減幅度1.2%，獲利約與前月相當。

如果拉長時間看，也就是檢視今年前11月的獲利表現，1-11月累計稅後淨利249.38億元、年增37.19億元，較去年同期成長17.5%，並創歷年同期新高；永豐金分析，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，加上自10月起認列京城銀行的獲利。

分析師表示，永豐金今年前11個月獲利出色，表現優於同期，今年全年度可望創史上獲利最高。

就子公司獲利情況，永豐銀行1-11月累計稅後淨利190.22億元，年增金額23.42億元、年成長14%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有「雙位數」的成長。

其中，永豐金證券1-11月累計稅後淨利58.17億元，年增金額3.56億元，年增率6.5%，雖然台股日均量相較於去年同期略為回落，手續費淨收益與資本利得仍然增長，帶動獲利續創新高。另外，京城銀行1-11月稅後淨利6.7億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法