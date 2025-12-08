自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI 會造成人類滅絕？黃仁勳全說了

2025/12/08 19:26

AI是否取代人類成為「頂級物種」？輝達執行長強調，這不可能發生。（法新社）AI是否取代人類成為「頂級物種」？輝達執行長強調，這不可能發生。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，AI及LLM（大型語言模型）與邊緣運算的快速發展，AI是否會威脅人類地位，甚至可能取代人類成為「頂級物種」備受關注。對此，輝達執行長黃仁勳強調，這不可能發生。但是，未來2到3年內，全球約 90% 的知識內容，可能將由 AI 協助或直接生成。

科技媒體《Wccftech》報導，隨著AI 技術快速演進，應用範圍不限於聊天機器人，更涵蓋生成式 AI、邊緣 AI，以及代理式工作流程等領域，滲透到各行各業。AI已經發展到如此先進的程度，以至於它們正試圖取代人類從事各種勞動，有些人認為AI的能力過強，甚至可能取代人類成為「頂級物種」。

對此，黃仁勳在《Joe Rogan Experience》Podcast 中被問及， AI 是否可能超越人類能力門檻時，黃仁勳認為「這不會發生」。

黃仁勳表示，他確實相信人類有能力打造出能模仿人類智慧的機器，包括理解資訊與指令、拆解問題、解決問題並執行任務等功能，這並不代表 AI 會取代人類本身。

不過，黃仁勳認為，未來2到3年內，全球約 90% 的知識內容，可能將由 AI 協助或直接生成。

有關 AI 是否會具備「自我意識」，黃說，部分引發爭議的 AI 行為，可能只是模型從文字資料中學習到的結果，可能源自小說內容，並不代表 AI 已具備真正的意識。

隨著AI 成為人類知識體系不可或缺的一環，黃仁勳強調，這不代表 AI 會變成電影《魔鬼終結者》那樣的毀滅力量，這不是科技發展的方向，我們對它仍然有掌控力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財