AI 會造成人類滅絕？黃仁勳全說了

AI是否取代人類成為「頂級物種」？輝達執行長強調，這不可能發生。

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，AI及LLM（大型語言模型）與邊緣運算的快速發展，AI是否會威脅人類地位，甚至可能取代人類成為「頂級物種」備受關注。對此，輝達執行長黃仁勳強調，這不可能發生。但是，未來2到3年內，全球約 90% 的知識內容，可能將由 AI 協助或直接生成。

科技媒體《Wccftech》報導，隨著AI 技術快速演進，應用範圍不限於聊天機器人，更涵蓋生成式 AI、邊緣 AI，以及代理式工作流程等領域，滲透到各行各業。AI已經發展到如此先進的程度，以至於它們正試圖取代人類從事各種勞動，有些人認為AI的能力過強，甚至可能取代人類成為「頂級物種」。

對此，黃仁勳在《Joe Rogan Experience》Podcast 中被問及， AI 是否可能超越人類能力門檻時，黃仁勳認為「這不會發生」。

黃仁勳表示，他確實相信人類有能力打造出能模仿人類智慧的機器，包括理解資訊與指令、拆解問題、解決問題並執行任務等功能，這並不代表 AI 會取代人類本身。

不過，黃仁勳認為，未來2到3年內，全球約 90% 的知識內容，可能將由 AI 協助或直接生成。

有關 AI 是否會具備「自我意識」，黃說，部分引發爭議的 AI 行為，可能只是模型從文字資料中學習到的結果，可能源自小說內容，並不代表 AI 已具備真正的意識。

隨著AI 成為人類知識體系不可或缺的一環，黃仁勳強調，這不代表 AI 會變成電影《魔鬼終結者》那樣的毀滅力量，這不是科技發展的方向，我們對它仍然有掌控力。

