老花眼不用手術 東生華製藥將引進緩解老花眼藥水

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠東生華製藥（8432）今（8）日宣布，正式與領先眼科製藥企業兆科眼科展開策略合作，引進正在美國FDA審查中的老花眼創新藥品BCSA25。此產品將成為台灣首個緩解老花眼症狀之處方新藥眼藥水。

東生華表示，老花眼是多數中高齡族群的常見困擾。根據國民健康署《2021 國民健康訪問調查》，台灣45歲以上老花族群比例明顯上升，65歲以上老花眼盛行率達65.8%，顯示隨人口結構老化及用眼習慣改變，近距離視力需求日益增加。全球研究亦指出，在數位生活普及與視覺負荷上升的影響下，老花問題有提前發生的趨勢，使市場對於新型、非手術治療方式的需求持續擴大。

東生華指出，此次合作的老花眼新藥BCSA25目前已進入美國FDA審查程序，此產品針對虹膜兩組拮抗肌肉提供互補作用，根據研究，此產品在8小時內的所有時間點均具有統計意義的近距離視力改善，藉此達到增加景深、改善近距離視覺品質的效果。BCSA25此款新藥已成為國際間備受關注的非手術型老花眼治療選項。

東生華表示，此次合作不僅擴大東生華在眼科領域的產品深度，也再次展現公司在國際合作與創新療法引進上的執行力。未來，東生華將持續拓展專科治療領域、深化產品組合，並以穩健治理與可靠的開發策略，推動更多創新醫療產品在台灣落地。

