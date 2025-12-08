Fed降息機率近9成！新台幣一度大漲1.6角 收31.202元

Fed降息機率近9成！新台幣盤中一度大漲1.6角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，市場押注聯準會（Fed）本週再降息1碼的機率逼近九成，美元走弱，加上台股年底作帳行情發動、外資熱錢匯入，新台幣兌美元匯率午後一度勁揚1.6角。惟央行尾盤進場調節，升幅大幅收斂，最終收在 31.202 元、升值 5.6 分，匯價連4紅，但成交量僅 14.75 億美元。

台股今日強勢上漲 322.89 點、收在 28303.78 點，三大法人同步買超，合計買超 191.17 億元，其中外資連續第五日買超，今日金額達 140.87 億元。

新台幣一早反映美元回落，快速升破31.2元至31.5元盤整區間；午後更在外資熱錢大舉湧入下，最高升抵 31.098 元，創下3週新高。但因熱錢流入過猛，央行為穩匯於尾盤進場調節，匯價重新回到 31.2 元之下，匯銀人士預期新台幣短線仍有升值空間，並有機會於年底前挑戰31元整數大關。

匯銀人士指出，上週五美國公布延遲的 9 月核心個人消費支出（PCE）年增率為 2.8%，低於市場預期，顯示通膨趨緩，加上勞動市場雜音浮現，使 Fed 本週再降息幾已無懸念。市場現關注利率會後聲明、主席鮑爾談話，以及點陣圖是否有新的降息訊息。根據9月釋出的點陣圖，預計明年降息只會再降息1次，但目前市場預期2026年還有2次降息。

央行統計顯示，截至今日下午 4 點，美元指數下跌 0.2%，主要亞幣走勢分歧：日圓先升後貶、最終下跌 0.46%；新加坡幣小跌 0.05%；台幣升值 0.18%、韓元升值 0.16%、人民幣小升 0.01%。

本週進入全球央行決策密集期，包括 Fed、加拿大與澳洲央行皆將公布利率決議；下週則有英國、歐元區、台灣與日本央行接力登場。其中最受市場矚目的仍是聯邦公開市場委員會（ FOMC），將於 9、10 日召開今年最後一次利率會議，並於台灣時間 11 日凌晨公布結果。儘管官員內部意見分歧，但市場普遍預期 Fed 連續第三度降息幾乎已成定局。

