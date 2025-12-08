全球高階晶片生產都靠台積電 美媒：它是地球最重要的公司

美國投資媒體《Motley Fool》指出，台積電是地球上最重要的公司。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕人工智慧（AI）是全球資金投入最多的領域之一，超大規模AI資料中心的營運商似乎都在爭先恐後的投入巨資，來擴展自己的運算能力。美國投資媒體《Motley Fool》指出，有好幾家公司都從這波巨額支出中獲益，其中之一就是台積電，並認為如果全球對AI基礎設施支出的預測實現，台積電股價在未來5年可能會漲3倍。

分析指出，也許有人會說輝達（Nvidia）和蘋果是地球上最重要的2家公司，但這2家公司只負責產品設計，並不負責生產晶片，他們都將晶片外包給台積電生產，如果沒有台積電強大的生產能力，他們所擁有的技術根本無法實現，因此台積電或許才是地球上最重要的公司。

請繼續往下閱讀...

在高階晶片領域，除了台積電，真正可供選擇的晶圓代工廠商只有三星電子和英特爾，但英特爾的晶圓代工部門因為長期表現不佳，所以很難找到客戶，三星電子則因為經常在非代工領域與客戶競爭，因此非科技巨擘首選。這使得台積電獨樹一幟，也正因如此，該公司才能成為營收最高的半導體製造商。

台積電是全球高階晶片的主要供應商，隨著全球在AI資料中心的建設投入大量資金，台積電可望從中受益。輝達預計，到2030年，全球資料中心年度資本支出將增至3兆至4兆美元（新台幣93.6兆元至124.8兆元），較2025年預計的6000億美元（新台幣18.7兆元）成長近5倍。輝達的主要競爭對手之一AMD（超微）則認為，其資料中心業務到2030年可實現60%的年複合成長率（CAGR），5年內60%的複合年增長率意味著近10倍的成長，幾乎令人難以置信。

但如果輝達和AMD對AI支出大幅成長的預測屬實，那麼對晶片的需求量將會大幅增加。這將使台積電佔據絕佳的市場地位，並有望在未來5年內隨著這部分支出的激增，而實現股價漲3倍。事實上，台積電的股價在過去3年已經上漲了約260%。

在AI競賽的加劇下，台積電的收入持續成長，自由現金流過去3年成長了70%，近期也一直保持相當穩定，這是因為該公司不得不提升產能，包括在美國投資1650億美元（新台幣5.1兆元）興建生產設施。這些投資已經為台積電帶來了豐厚的回報，使該公司能夠透過將生產轉移到美國本土，來規避進口關稅。

一旦台積電在美國的工廠投產運營，且無需巨額現金投資，其自由現金流有望大幅增長，從而可以增加股票回購或派發股息。不過，台積電也可能選擇繼續投資自身，擴大產能──這項決策已經帶來了豐厚的回報。

如果全球AI的部署速度真如許多業內人士預測的那樣，未來3年台積電的股價很容易漲3倍；但如果AI市場達到輝達預測的水準，台積電股價可能會漲更高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法