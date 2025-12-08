封鎖小紅書做半套？數發部：依法技術處置、非下架

政府近來封鎖中國小紅書，被網友批評鎖了等於沒鎖。

〔記者邱巧貞／台北報導〕針對外界質疑小紅書「鎖了等於沒鎖、打詐做半套」，數位發展部今日回應表示，此次封鎖措施並非針對App下架，而是從網路基礎層級技術處置，整體過程均依法辦理。

數發部說明，本案如內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，命網際網路接取服務提供者（IASP）對特定網站進行DNS停止解析作業，該部所督導的財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）將依據該行政處分，透過DNS RPZ（Response Policy Zone）自律機制協助執行。TWNIC僅負責技術層面執行，並不涉及網站內容的實質判斷。

主管機關也強調，全程依內政部指定的解析範圍進行處理，TWNIC則是依法辦理、配合執行。

台灣許多年輕族群愛用的中國社群App「小紅書」，近日遭內政部以「防詐」為由宣布封鎖一年。然而，此舉不僅引發社會關注與熱議，更意外掀起「越禁越紅」的效應。

事實上，此次封鎖並非將小紅書從Google Play或App Store下架，而是透過技術手段實施所謂的「停止解析及限制接取」，即限制DNS對特定網域的解析，使用戶無法正常瀏覽App所連結網站之內容。

