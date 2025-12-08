廣達11月營收創單月新高 看好AI明年出貨繼續倍增

廣達11月營收1929.41億元，創下歷史單月新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）11月營收1929.41億元，月增11.4%、年增36.5%，創下歷史單月新高紀錄，今年前11個月營收累計為1兆8511.94億元、年增45.68%，寫歷年同期新猷，管理層重申，目前AI伺服器的營收貢獻已達整體伺服器7成，預期明年佔比將超過8成。

廣達11月筆電出貨350萬台，月對月持平、年減2.77%。管理層針對營運展望維持11月法說會看法，目前高階AI伺服器供應商仍相對稀少，但市場規模仍然呈現指數型成長，部分新興AI企業如Corewave、XAI轉向直接採購模式（ODM Direct），進而形成長期合作夥伴關係，讓AI伺服器訂單能見度、預測期相對較長。

請繼續往下閱讀...

廣達指出，集團除了圖形處理器（GPU）機種展望樂觀，現有的特殊積體電路晶片（ASIC）專案多集中於主板（L6）層級，未來有機會做到整櫃（L11），看好整體AI伺服器2026全年出貨倍數成長。現階段的生產週期約6至8週，產能已接近滿載，因此持續積極擴充泰國、德國、美國等地產能。

廣達規劃，後續將憑藉著整合網通、光通訊、散熱等領域的能力，攜手客戶共同開發新的AI平台。此外，預期通用型伺服器2026年出貨趨於平穩。電動車（EV）電子元件2027年開始放量，貢獻程度將超越往年，屬於長週期發展的業務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法