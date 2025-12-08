技嘉11月營收創同期新高 明年AI出貨雙位數成長

技嘉11月營收307.3億元，創歷年同期新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）11月營收307.3億元，月增8.5%、年增38.2%，今年前11個月營收累計為3066.29億元、年增23.87%，兩項數字皆創同期新高；管理層維持11月法說會看法，預計第四季的GB系列產品將佔AI伺服器營收約20%，整體AI伺服器2026年出貨將維持雙位數成長。

技嘉受惠於輝達（NVIDIA）GB200、GB300系列產品出貨順暢，旗下AI伺服器業務成長強勁，業績已佔整體伺服器營收超過八成，佔公司總營收比重達60%。集團持續推動全方位的AI基礎建設策略，主要以輝達架構為核心，推出從單機到整櫃的AI解決方案，並成為少數具NVSwitch與整櫃AI系統設計能力的廠商。

技嘉指出，為了讓高功率AI伺服器維持穩定運作，集團同步創新散熱技術，積極推進液冷（DLC）產品，覆蓋率已達91%，並開發出整櫃級液冷模組與管理監控系統。此外，因應AI終端需求強勁，在全球展開策略合作，透過與各地區領導廠商拓展市場，例如與韓國SK Telecom合作發展在地化解決方案，以及攜手中東Kernel Enterprise合作，佈局當地AI基礎建設市場。

技嘉旗下技鋼長期深耕高效能運算與資料中心市場，為進一步強化於南亞市場的供應鏈佈局，攜手印度電子製造服務業者Syrma SGS達成策略合作，將於印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）推動伺服器產品的在地製造，首批生產將包括技嘉 MS73-HB0與 MZ33-AR1等高效能企業級主板，提供資料中心與企業級運算所需的關鍵硬體，後續目標擴展至整機製造。

