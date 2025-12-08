全球股市短暫回檔後重回高點 《華爾街日報》解析5大原因

全球股市在歷經11月回檔後，近期紛紛回到歷史高點附近。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球股市在歷經11月短暫回檔後，近期又重回上升軌道。《華爾街日報》7日解析，有5大原因促使投資人重拾對股市的信心，包括股票估值似乎並未過高、經濟成長支撐利潤、不是只有大型科技股受惠、通膨預期趨於穩定、長期經濟成長前景改善等。

報導指出，全球投資人上個月因擔心人工智慧（AI）熱潮超過潛在利潤，引發股市陷入低迷，但近期已重回歷史高點附近。除了對AI的樂觀情緒經久不衰外，其他重要因素也在推動股市上漲。

請繼續往下閱讀...

首先，從傳統的本益比等某些指標來看，目前的股票估值似乎過高。但即使是這些比率也低於1990年代末網路泡沫時期的高峰。況且，從其他方面來看，股票估值似乎並沒有那麼過高。許多華爾街分析師認為，評估股票價值的最佳方法是將股票本益比與風險低的政府債券收益率進行比較。額外收益率反映投資人持有風險較高資產所獲得的補償。

該指標的一個常用版本是「超額調整後本益比報酬」，它使用標普500指數成分股公司過去10年的平均收益，並根據通膨對這些收益和10年期美國國債收益率進行調整。

截至11月，該指標為1.7％。以歷史標準來看，此一數值較低，顯示股票價格高漲導致持有股票相對於債券的報酬率縮水。但這並非史無前例，實際上高於1月的1.2％，這得益於勞動市場降溫和聯準會重啟降息導致10年期美國公債殖利率下降。

第2，股票與近期消費者支出前景密切相關，目前人們對經濟存在一些擔憂。就業成長顯著放緩、失業率小幅上升，足以促使聯準會降息，但投資者和經濟學家仍然不太擔心。許多人認為，就業成長放緩主要是因為移民數量大幅減少。假期消費開局強勁，每週失業救濟申請人數也持續維持在較低水準。

所有這些都應該有利於企業獲利。分析師預計，2026年對於科技公司而言將是另一個豐收年，尤其考慮到它們在AI基礎設施方面投入大量資金。

第3，輝達、微軟和Meta在內的科技公司已成為標普500指數中佔比巨大的成分股，因此，任何對AI未來的疑慮都可能導致整個指數下跌，不限於科技股。

儘管如此，大型科技公司的超額收益並不代表其他類型股票表現不佳。羅素2000小型公司股票指數上週創下歷史新高，標普500等權重指數（無論公司規模大小，權重相同）也接近歷史高位，讓人們燃起希望，認為科技股拋售潮不會造成災難性後果。

第4、投資人持續擔憂的一點是，通膨率仍遠高於聯準會2％的目標。通膨黏著度可能會使聯準會更難繼續降息，如果聯準會仍然降息，投資人可能會對其維持物價穩定的承諾失去信心，從而引發市場震盪。

不過，投資人相信通膨壓力正在緩解。通膨預期在本世紀初飆升後趨於穩定。這一點可以從名目政府債券殖利率與通膨保值債券（TIPS）殖利率之間的利差看出，華爾街將此利差稱為損益兩平通膨率。

最後，投資人也有理由從宏觀層面感到樂觀。無論未來幾個月經濟走勢如何，目前的經濟狀況都比2008年至2009年金融危機後的十多年要健康得多。

多年來，聯準會一直將短期利率維持在零水準，這意味實際利率（或經通膨調整後的利率）為負，以期刺激疲軟的經濟成長。投資人和經濟學家擔心，這將開啟「長期停滯」的新時代，損害保守型儲戶的利益，並使聯準會更難應對經濟衰退。

10年期通膨保值債券（TIPS）的負殖利率表明，投資者預期利率在可預見的未來將維持在極低水準。然而，如今這些收益率已穩定在危機前的水準。分析師認為，這部分歸因於更高的通膨和更大的聯邦預算赤字，但也得益於人們對更強勁經濟成長的預期，這種成長將由私人企業在AI基礎設施和再生能源等領域的投資所驅動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法