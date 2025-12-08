全國可掌握的社宅總量體已逾22萬戶

宜蘭「坤門安居」社會住宅模擬圖。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕全國社會住宅總量體超過22萬戶。根據國家住宅與都市更新中心最新發布，截至11月底，全國直接興建社宅數量已逾12萬戶，再加上社宅包租代管有效契約數逾10萬戶，合計逾22萬戶，國家住都中心表示，未來除直接興建社宅外，也會透過都市更新、整體開發地區土地釋出、促參引資及容積獎勵分回等多元方式創造更多社宅數量。

根據內政部不動產資訊平台最新統計，截至今年11月底，全國已完工社宅數量近4萬戶、興建中則有超過6萬戶，以及已決標待開工則有2.14萬戶，另外規劃中的社宅則近3萬戶，因此，目前可掌握的社宅數量超過15萬戶。

近7萬戶社宅由中央推動

興建社宅的主體可分為中央、地方等，其中由中央興建的社宅數量近7萬戶，尤其超過99.7%是由國家住都中心負責，另外一小部分則是財政部國產署提供。至於，中央興建社宅中已完工數量超過7400戶，興建中則逾4.2萬戶，另外已決標待開工則有近2萬戶。

進一步觀察社宅包租代管進度，跟內政部統計，截至今年11月17日為止，全國社宅包租代管數量逾10萬戶，其中屬於「中央版包租代管」的數量則逾7萬戶，占整體包租代管比重逾7成。

國家住都中心指出，為推升包租代管戶數，後續將持續優化誘因與服務，協助更多房東與房客加入。

