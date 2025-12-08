輝達「前高管」點燃中國晶片IPO狂潮 ! 彭博爆 : 散戶超額認購逼近3000倍

中國晶片IPO熱到爆，近期IPO的3家晶片公司，其散戶超額認購逼近3000倍。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕在「中國版輝達」摩爾線程（Moore Threads）掛牌首日股價暴漲425%的帶動下，中國晶片股IPO熱潮再度升溫，2家即將上市的本土晶片業者，其散戶超額認購雙雙逼近3000倍，顯示市場情緒極度火熱。

據報導，摩爾線程的創辦人、董事長兼CEO是張建中，他曾是輝達（NVIDIA）全球副總裁兼中國區總經理，於2020年離職創立摩爾線程，目標是發展中國自主研發的GPU（圖形處理器）技術，這家公司近日在中國科創板上市。

摩爾線程透過首次公開募股籌集了80億元人民幣（約新台幣352億元），其股票在上市首日飆升425%，使該公司市值接近400億美元（約台幣1.24兆）。市場估計，張建中所持有的股份價值超過43億美元（約新台幣1339億元）。

《彭博》指出，隨著中國晶片製造商被視為北京推進技術自給自足的關鍵受益者，市場熱情也日益高漲。摩爾線程在上市交易前，股票也受到了散戶投資者的熱烈追捧，認購倍數約為2750倍。

隨後，上海沐曦（MetaX）電子在散戶的超額認購高達2986倍；另一家主攻射頻晶片的北京昂瑞微電子（Beijing Onmicro Electronics），其散戶認購也達到驚人的2899倍。這波資金搶購潮，正好與摩爾線程的上市同步發酵，市場押注其有機會成為輝達在AI晶片領域的本土替代者。

分析師指出，今年以來，中國A股IPO整體表現強勁，一方面監管機構對新股發行節奏嚴格控管，避免過多新上市公司衝擊市場流動性；另一方面，近期次級市場風險偏好轉弱，資金反而更積極湧向「新股首日行情」。

有業內人士指出，中國全力推動科技自主、加速降低對外國高階晶片依賴的政策背景下，中國本土晶片廠被市場視為最大受惠族群，推升這波「中國晶片IPO狂熱」短期內持續升溫的主要因素。

