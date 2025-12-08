銀膏產品漲價 勤凱11月營收1.94億再創歷史新高

勤凱11月營收1.94億元再創歷史新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕因應原料產品上漲，電子材料大廠勤凱（4760）通知下游客戶調漲銀膏系列產品報價，加上出貨順暢，激勵 11月營收1.94億元、月增2.85%、年增36.36%，連續3個月創下歷史單月新高，估計第四季營收不僅有望季增雙位數，還有望突破5億元、再創歷史單季新高。

勤凱副董莊淑媛表示，國際銀價在過去3個月上漲約逾三成，主要原料價格明顯波動後，銀膏系列產品已依國際銀價變動進行連動調整，陸續與客戶展開協商，下游也接受產品全新報價下，有助產業鏈健康發展。

勤凱今年前11個月營收17.1億元、年增24.38%，已逼近2021年全年總和，12月雖客戶年終盤點，拉貨動能略微下滑，但預估第四季業績仍可繳出亮麗成績單，勤凱也說，第三季受惠新台幣匯率回穩，毛利率回升至22%，每股稅後盈餘（EPS）2.22元，創下單季歷史新高，前三季EPS為4.61元，則為歷史同期次高。

為擴大營運規模，勤凱已公告於高雄市大寮區取得不動產1.12億元，取得497坪土地，以便未來擴張之用；另新開發先進封裝COWOS、無人機天線等散熱材料TIM1散熱膏（Thermal Interface Material 1，熱介面材料），在送樣予客戶驗證後，目前陸續獲得反饋，隨著相關產品推進至後續應用階段，預期帶來新的營運動能，強化未來成長基礎。

