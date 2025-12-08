廣越11月營收寫同期次高 2026年營益率挑戰疫後高點

廣越11月營收13.59億元，月減31.8%、年增31.7%。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）11月營收13.59億元，月減31.8%、年增31.7%，今年前11個月營收累計為181.7億元、年增18.46%，單月與累計營收皆創下歷年同期次高。董事長吳朝筆表示，隨著公司持續推動效率改革，2026年營收及獲利有望維持成長動能，全年營業利益率亦將挑戰2022年疫情後的高點。

吳朝筆指出，今年第四季旺季動能延續，不論營收或營業利益率皆可望優於去年。在淡季不淡的態勢下，讓2025全年獲利結構將更趨平衡，新客戶Alo Yoga 首批訂單已於11月由約旦廠正式出貨。2026年既有主要品牌客戶對下單仍維持穩健，整體成長動能可望更上一層樓，加上新客戶進入放量期，有望同步帶動羽絨與非羽絨產品線成長。

吳朝筆提到，約旦廠已成為廣越最具策略性的產能基地，受惠於關稅優勢，國際品牌下單比例持續提高；除了Alo Yoga之外，其他主要品牌對約旦產能的需求亦快速成長。預估約旦出貨比重將由2025年的17% 提升至 2026年的20%以上。今年約旦產能已增加50%，明年預計再擴增30%產能，將成為公司中長期成長的重要動能。

