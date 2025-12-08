幣安強化數位資產生態系 取得阿布達比營運許可

幣安將於2026年1月5日正式啟動在ADGM的受監管業務活動。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕加密貨幣交易所幣安（Binance）今天表示，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的國際金融中心（ADGM）金融服務監管局（FSRA）已在其完備監理框架下，正式授權幣安全球平台營運許可。公司指出，這項全球首例的監管核准是幣安致力打造全球最值得信賴、最合規的數位資產生態系統的重要一步。

幣安表示，此次獲得的牌照為公司營運帶來可信度，並在阿聯酋之外實現多個市場的無縫准入，涵蓋了三家獨立在ADGM內營運的受監管實體。這三家實體（交易所、清算機構及經紀自營商）各自擁有不同的監管權限，在依循國際認可的頂尖監管框架下，能夠進行特定的金融服務業務，鞏固幣安在數位金融監管領域中的市場地位。

幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng） 指出，透過ADGM的監理框架的權威性，幣安此次取得監管地位，反映出公司對於合規、透明與用戶保護的深切承諾。畢竟ADGM是全球最具聲望的金融監管機構之一，在其業界頂尖的框架下取得FSRA牌照，象徵幣安在合規、治理、風險管理與消費者保護方面均達到最高的國際標準。

鄧偉政提到，幣安取得的牌照有利於監管明確性與合法性，讓公司能夠從ADGM支援其全球營運。儘管我們的全球業務仍採分散式運作，充分運用全球人才與創新能力，但這項監管基礎讓用戶得以安心，因為幣安的營運遵循了全球公認的頂尖標準監管框架。

阿布達比國際金融中心（ADGM）主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下則認為，幣安加入ADGM彰顯當地作為創新、永續成長的國際金融中心地位，看好幣安充分運用ADGM的前瞻性監管框架與充滿活力的生態系統，為全球金融體系的創新、包容性與未來發展貢獻力量。

根據幣安統計，自家平台已經擁有全球逾3億名註冊用戶，累計交易量超過125兆美元（約新台幣3889兆元），持續透過打造安全、透明且完全合規的基礎設施，引領數位資產生態系統的發展。在ADGM健全的金融服務監管體系下營運，確保所有幣安用戶在平台邁向下一階段機構與零售採用時，皆能享有高標準的監管與消費者保護。

在完成最終營運準備後，幣安將於2026年1月5日正式啟動在ADGM的受監管業務活動。這一里程碑鞏固了幣安在數位金融監管進程中的領先地位，也進一步彰顯阿聯酋憑藉其明確的監管路徑與深厚的人才基礎，崛起成為全球金融服務創新中心。

