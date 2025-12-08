Q3全國房貸成數中位數約77.37％ 寫下21季以來新低

第三季全國房貸成數中位數約77.37%，寫下21季以來低點。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第三季全國房貸成數中位數約77.37%，寫下21季以來低點。根據聯徵中心最新發布，第三季新增房貸件數僅剩3.7萬件、年減幅約37%，但新增房貸平均利率拉高至2.44%，為金融海嘯以來新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前央行總裁彭淮南就曾經提醒過利率不會永遠這麼低，而近幾年經歷連續升息與政策房貸管控後，一般民眾的房貸也拉升至2.2%，其中新增房貸平均利率更拉高至2.5%起跳，而利率攀升的數據也直接反映在聯徵中心發布的資料上。

Q3平均房貸利率約2.44% 為2009年以來新高

根據最新統計，去年第三季全國新增房貸樣本數還有6.1萬件，但今年第三季僅剩3.7萬件，大減2.4萬件，反映出房市買氣量縮，而第三季平均房貸金額約1032萬元，則是統計以來次高，而第三季平均購屋總價約1453.4萬元，推估平均房貸成數約77.37%，為21季以來新低，反映第七波後銀行放款趨於謹慎保守，至於平均房貸利率則是2.44%，若以每季房貸狀況相比，利率則是寫下2009年以來的新高，顯示當前購屋的資金成本較過往明顯攀升。

曾敬德表示，經歷連續性升息過後，多年前購屋的屋主當前房貸利率普遍接近2.2%，倘若手上有突然多出來的資金或獎金，可以考慮先償還部分本金，也省下一些利息支出，現在提前償還會比三年前利率不到2%時划算。

