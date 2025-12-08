智能避障無需人工行駛 台水1號水質監測船啟動首航

「台水1號智能化水質採樣監測船」正式在鳥嘴潭人工湖啟用。（台水提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕水質監測科技里程碑！台水今正式啟用「台水1號智能化水質採樣監測船」，其智能避障技術無需人工行駛，即能完成水質採樣任務。

「台水1號智能化水質採樣監測船」由成功大學與磐誠顧問公司共同研發，今日（8）日舉行首航典禮，正式在鳥嘴潭人工湖啟用。

台水表示，傳統水質採樣工作可能涉及高風險臨水作業，而台水1號智能船首重保障採樣人員的安全，採用自動駕駛系統與智能避障技術，能在無需人工行駛下安全完成水質採樣任務。

台水續指，台水一號同時具備卓越的機動性與靈活性，可適用於多樣水域環境，搭載各項水質監測儀器，監測水域的各項水質指標，自動回傳數據至雲端平台，全面提升水質監測效率，實現全天候、無人化且高效率的智慧監控模式。

台水表示，此項創新技術能有效提升水質監測效率，打造職場友善、守護民眾用水安全，同時貫徹台水企業社會責任，樹立水源保護與水質管理的新標竿。

台水指出，台水1號智能船今日啟航後，將與台水「水質行動檢驗車」應變團隊，實現落地快速採樣、污染鑑定及制定應變改善策略，形成高效率作業模式，提供準確、穩定與高韌性的供水保障，確保水質安全。

