AWS新晶片明年Q2出貨，美系外資點名7檔受惠股。

〔記者卓怡君／台北報導〕AWS （亞馬遜雲端服務公司）上週正式發表最新Trainium3 UltraServer伺服器系統架構，相關供應鏈預計明年第二季開始出貨，美系外資出具最新報告點名7家台廠受惠，包括金像電（2368）、緯穎（6669）、智邦（2345）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）以及台達電（2308）。

美系外資指出，AWS最新Trainium3採用台積電（2330）3奈米製程打造。根據 AWS指出，Trainium3 UltraServer 可在單一「整合系統」中容納144顆Trainium3 晶片，根據供應鏈訪查，該系統應由兩個液冷伺服器機櫃組成，每個機櫃能配置72顆Trainium3 晶片，Trainium3 用的伺服器 PCB（UBB）以及機櫃將分別在明年第二季與第三季開始大量出貨；其中PCB主要供應商為金像電，緯穎則為主要的機櫃組裝合作夥伴，金像電可拿下逾60%的市佔率，緯穎市佔率逾70%。

在AWS ASIC伺服器供應鏈中，美系外資推薦受惠台廠包括緯穎（伺服器機櫃組裝）、金像電（PCB）、智邦（AI 加速模組與網路交換器）、川湖（伺服器滑軌組件）、奇鋐（散熱解決方案）、貿聯（高速互連方案），以及台達電（電源供應）。

