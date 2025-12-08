緯創11月營收登歷史新高 緯穎創單月次高

緯創提到，11月AI伺服器出貨達歷史高峰，推升單月營收達到歷史新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於輝達（NVIDIA）高階伺服器拉貨動能強勁，加上超微（AMD）產能需求助攻，整體AI業務相當暢旺，整體營運表現更上一層樓，造就11月營收2806.24萬元，月增51.6%、年增194.6%，創下歷史單月新高，今年前11個月營收累計為1兆9312.67億元、年增104.67%，寫歷年同期新猷。

緯創關係企業緯穎（6669）11月營收968.85億元，月增6.2%、年增158.6%，創下歷史單月次高紀錄，僅次於今年8月營收959.79億元，緯穎今年前11個月營收累計為8463.72億元、年增166.34%，為歷年同期新高。

緯創11月筆電出貨220萬台，月增4.76%、年增29.51%，桌機出貨90萬台，月對月持平、年增12.5%，顯示器出貨90萬台，月對月持平、年增12.5%。緯創表示，受到季節性因素影響，12月筆電出貨將有微幅月減，桌機、顯示器則月對月持平。預期第四季筆電出貨季減低個位數百分比，較前一個月的預估值（季減5%至10%）略微上調，桌機、顯示器出貨看法不變，可望較第三季上升。

緯創提到，11月AI伺服器出貨達歷史高峰，推升單月營收達到歷史新高紀錄，顯示AI系統量產帶動營運勁揚。目前看好12月需求續強，儘管出貨數字可能些許月減，但第四季營收確定會是歷史單季最強表現，2025全面業績更將達到歷年巔峰。關於明年營運展望，緯創預計於2026年1月發布2025年12月營收時進一步細談。

