不只黃仁勳愛美食！英特爾陳立武PO照欽點「這款」平民小吃

英特爾執行長陳立武（右3）在馬來西亞品嘗美食。（圖取自Lip-Bu Tan X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳每次來台，必定踩點愛店及美食，英特爾執行長陳立武上週返回馬來西亞也品嘗了當地美食，陳立武除了會晤馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim），並宣布在大馬加碼投資8.6億令吉（約台幣65.2億）外，也視察英特爾在大馬新建的先進封裝廠，他還在社群平台PO文稱，自己品嘗了榴槤及檳城著名的炒粿條。

英特爾執行長陳立武與馬來西亞員工大合照。（圖取自Lip-Bu Tan X帳號）

馬來西亞首相安華1日在社群平台X發文稱，今天稍早與英特爾執行長陳立武會面，英特爾宣布額外投資8.6億令吉，將馬來西亞打造為封測業務的樞紐。

英特爾2021年承諾投資70億美元（約台幣2184億）在馬來西亞電子業重鎮檳城興建1座先進晶片封裝廠。安華表示，這座工廠已99%完工。

馬來西亞首相安華（右）會晤英特爾執行長陳立武（左2）。（圖取自Anwar Ibrahim X帳號）

陳立武則於7日社群平台X發文指出，很高興能回到馬來西亞，與馬來西亞首相安華及檳城首席部長曹觀友進行富有成效的會談。陳立武說，英特爾自1972年起就在檳城開展業務，如今檳城仍是英特爾重要的工程基地。

陳立武還巡視英特爾晶圓代工廠以及產品，也很開心見到英特爾在馬來西亞的優秀員工，同時視察英特爾新建的先進封裝工廠，並強調它將很快成為全球同類工廠中規模最大的工廠之一。

此外，陳立武自爆品嚐檳城著名的炒粿條和水果之王榴槤。

It was great to be back in Malaysia this week. Had productive meetings with Malaysia Prime Minister @anwaribrahim and Penang Chief Minister CK Yeoh. Intel has been in Penang since 1972, and Penang today continues to be a major engineering site for @intel Products as well as… pic.twitter.com/k71QtxAsZD — Lip-Bu Tan （@LipBuTan1） December 7, 2025

