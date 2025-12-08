68歲翁砸近200萬退休金「翻新老屋」卻成噩夢 妻子僅住半年哭喊要搬走

日媒以真實案例揭示，翻新房子的巨額支出也可能為退休生活帶來風險。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕翻新熟悉的房子，使其成為「最終的歸宿」，看似是對未來的一項明智投資，但巨額支出也可能為退休生活帶來風險。日本一名68歲老翁月領18萬日圓（約新台幣3.6萬元）的退休年金，他決定投入高達1000萬日圓（約新台幣199萬元）的積蓄，將住了35年的木造獨棟住宅全面翻修，然而，工程完工後短短半年，妻子卻崩潰落淚，表示「再也不想住這裡」，甚至提出賣房的念頭。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的田中隆司（化名）住在東京的一棟木製獨棟住宅，他曾在製造廠工作多年，退休後現在過著悠閒的生活，享受園藝的愛好。加上妻子良子（化名，66歲）的退休年金，合計約每月有28萬日圓（約新台幣5.6萬元）年金收入，生活雖然不算奢華，但也算舒適，然而，35年屋齡的住家老化始終讓田中先生感到憂心。

請繼續往下閱讀...

他決定從自己的1500萬日圓（約新台幣298萬元）退休金中，拿出高達1000萬日圓（約新台幣199萬元）投入整修，希望能打造一處「老了也能安心生活的終老之所」。他以照顧雙親的經驗為鑑，深知狹窄的走廊與處處的階差對行動不便者多麼不友善，因此決定打造無障礙住家。他擴大廁所與浴室的空間、加寬走廊、取消所有階差，並將房間門全部改成上吊式拉門，希望未來即使需要輪椅，也能自在行動。

他對施工細節有相當堅持，即便裝修業者提醒空間調整會壓縮收納與臥室，他依然認為「行動便利勝過空間大小」，一意孤行地推動整體翻修。

然而，工程完工後僅半年，66歲的妻子便忍不住落淚，表示無法再住在這個「改得太過」的新家，哭喊 「我受夠了，我不想再住在這房子裡了，我想把它賣掉搬走。」原本是為了老後便利而設計的無障礙工程，卻意外帶來使用不便的反效果。

由於全屋強調「完全平坦」，結果造成天花板高度下降，使室內令人感到壓迫，玄關取消階差後，雨天時外部積水反而更容易倒灌進屋內，還得額外進行補強。空間調整造成的壓力不只如此，還因為廁所與浴室擴張，原本位於廚房後方的食品儲藏間和走廊收納空間消失，導致良子女士的鍋具、日用品無處可放，只能堆在客廳。

她每天都因「想整理卻沒有地方可放」而倍感煩躁，生活品質不減反降，更令她困擾的是，家中大量使用氣密性較差的拉門，使各處的聲音清楚外洩。面對種種不便，她只能含淚表示「以前的家還比較好，花這麼大筆錢，結果變成這樣的生活……」

田中先生則無奈地說，他原以為這些改造能讓自己與妻子即使在行動不便時也能安心居住，沒想到卻變成另一種負擔，他感嘆「為了老後著想才做的決定，結果反倒讓妻子每天都在受苦。」

專家指出，田中夫婦遭遇的情況，在日本高齡族群中並非特例。專家強調，比起華麗的新家，高齡生活的核心其實是「現金流的穩定」。面對可能出現的醫療費與照護費，能夠立即調度的資金遠比昂貴的住宅設備更能提供安全感。田中夫婦的案例提醒許多即將步入高齡生活的家庭，老後住宅改修必須在便利性與財務安全之間取得平衡，不僅要住得舒適，更要活得安心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法