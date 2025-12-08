比炒幣賠錢還慘！美媒揭 : 加密資產少「這物品」 財富永遠無法繼承

私鑰一丟，數位財富將歸零。美媒揭，加密資產正在製造新一代「遺產悲劇」。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕愈來愈多投資人把大量資產放進比特幣、以太幣等加密貨幣，卻忽略了一件致命的事，「私鑰不能丟」，倘若沒有做到這一點，一旦意外發生，這些數位資產很可能直接「消失在鏈上」，家人或下一代將一毛錢都拿不到。

美媒《CNBC》指出，受託人想在第一時間就能動用數位資產，但前提是「私鑰不能丟」。而且，私鑰絕對不能直接寫進遺囑，因為遺囑在認證程序中會成為公開文件，等於對全世界曝光你的提款密碼。

調查顯示，美國約有14%-17% 的成年人曾經持有加密貨幣，但多數人根本沒有在遺囑或信託中妥善安排這些資產的去向，也沒有讓家人知道該如何存取錢包。一旦私鑰遺失，就等於永遠失去這筆財富，沒有銀行、沒有法院、也沒有任何人能幫你「補發」。

根據美國無人認領財產管理協會指出，約每7人就有1人留下「無法被繼承的資產」。近期市場焦點都放在比特幣與以太幣的劇烈修正，但真正長期、且正在惡化的風險，其實是加密資產的繼承問題，隨著持有者快速增加，這個風險只會愈來愈大。

法律專家指出，傳統股票、基金寫進遺囑相對簡單，但加密貨幣不同，沒有「帳戶管理人」這件事，私鑰就是一切。實務上已經發生過價值數千萬美元的加密資產，因為家屬拿不到私鑰而永遠消失的案例。

即便你有立遺囑，也不代表就安全了，也可能在法庭上被凍結。因為多數人的遺囑根本沒有寫到「數位資產授權條款」，這導致繼承人必須額外上法院申請權限，耗時又燒錢。更現實的是，遺產在法院程序跑完前，往往得卡上半年以上，如果幣價在此期間暴跌，家屬也只能眼睜睜看著資產縮水，卻無法出手。

有些人會選擇用「可撤銷生前信託」來避免這種卡關，讓受託人在第一時間就能動用資產，但前提仍然是「私鑰不能丟」。而且私鑰絕對不能直接寫進遺囑，不然在認證程序中會成為公開文件，等於對全世界曝光你的提款密碼。

更大的問題是，就算你安排了繼承人，對方也不一定「會用幣」。許多被指定的家人或受託人，根本不懂錢包操作、不理解波動風險，甚至不知道怎麼安全轉幣。市場只要快速劇震，操作慢一步，資產價值就可能會蒸發。

甚至連「機構受託人」都常拒絕接手加密資產。有律師分享，一名客戶過世後留下約50萬美元（約新台幣1557萬元）的比特幣與以太幣，銀行受託機構直接拒收這筆資產，只能臨時另找懂幣的親人來接手處理，否則連清算都成問題。

更容易被忽略的是「稅務風險」。近年，加密資產近年暴漲後，很多人不知不覺達到遺產稅門檻。2025年美國聯邦遺產稅免稅額為1399萬美元（約新台幣4.35億元），超過的部分就會被課重稅，部分州甚至還有額外州稅。但許多投資人連自己的持幣成本、獲利基礎都沒完整記錄，一旦發生贈與或繼承，稅務計算會變得極其麻煩，甚至可能引發巨額補稅糾紛。

對於大多數散戶來說，真正該做的第一步其實很簡單，讓「對的人」知道「去哪裡」找你的幣，並且「怎麼拿」。否則，這些你冒著巨大波動風險累積的加密財富，很可能不是留給家人，而是永久留給區塊鏈。

