超級央行週登場！台幣勁揚逾1.42角、暫收31.116元

超級央行週登場！台幣勁揚逾1角、暫收31.116元

〔記者陳梅英／台北報導〕超級央行週登場，上週美國公布通膨數據略低於市場預期，聯準會（Fed）本週再降息已無懸念，美元應聲走貶，新台幣兌美元匯率早盤隨主要亞幣走升，突破盤整區間，最高升抵31.11元、勁揚逾1角，中午暫時收在31.116元、升值1.42角，台北外匯經紀公司成交量6.98億美元。

美國上週五公布因政府停擺而延後的9月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率為2.8%，低於預估的2.9%，PCE為聯準會重視的通膨指標，數據顯示通膨溫和，且近期勞動市場有走弱跡象，使投資人對於Fed本週降息1碼的預期更加堅定，激勵美股收紅。

台股受美股連動，週一開高走高，目前大漲逾200點，外資熱錢持續匯入，加上美元回落下，新台幣匯價也展開強勁升值走勢，開盤不久即升破近期的盤整區間31.2元上緣，最高觸及31.11元、大漲1.48角，創逾3週新高。

主要亞幣中，日圓兌美元匯率一度升破155價位；韓元也止貶回升，人民幣則在中國官方刻意引導下，中間價連2日下調，週一中間價報7.0764元，較前一交易日貶值0.15分。

本週進入全球央行決策密集期，Fed、加拿大及澳洲央行將先後舉行利率會議；下週還有英國、歐元區、台灣及日本央行登場。其中以聯邦公開市場委員會（FOMC）決策最受矚目，市場預估Fed降息一碼機率逾九成，同時關注最新利率點陣圖及主席鮑爾的談話內容。

