省錢買房竟成「噩夢」！34歲主婦存款剩百萬淚吞悲歌

〔財經頻道／綜合報導〕總有一天要擁有屬於自己的家，這是許多人心中的人生目標，長年過著精打細算的生活，節省開支。日媒指出，這作法本身沒有錯，但如果只盯著遠方的目標，選擇對「現在」一再忍耐，最後可能留下無法彌補的遺憾。

據報導，35歲先生健介與34歲太太坂口，帶著1名仍在讀幼稚園的女兒，住在距離市中心搭電車約1.5小時的郊區，租著每月10萬日圓（約新台幣2萬元）的公寓。由於太太想買一間屬於自己的獨棟住宅，夫妻倆就過著極度節省的存錢生活，某天先生無預警的心肌梗塞猝逝，令太太悔不當初，後悔買房的決定及存錢生活，在先生過世後，太太擁有的只剩遺憾與存款650萬日圓（約新台幣130萬元）。

日媒指出，健介在中小企業上班，年薪約450萬日圓（約新台幣90萬元）；坂口因照顧家庭改為短時工作、年薪約180萬日圓（約新台幣36萬元）。從結婚開始，夫妻倆訂下明確目標，想在女兒小學入學前完成買房。

為了降低房貸負擔，得先存700萬日圓頭期款（約新台幣90萬元）。為了省錢，食材只買營業用的超市，每月最多一次外食、且一定是最便宜的連鎖義大利餐廳，花費控制在3000日圓（約新台幣601元）左右。假日也不出遠門，頂多去附近公園散步，將娛樂開銷壓到最低。

依照日本國土交通省的統計，首次購買新建分售住宅的屋主平均年齡是37.3歲，健介夫妻正好落在最典型的買房世代。

據報導，健介曾說租房也沒關係，仍選擇配合妻子的想法一起存錢，五年共存到了650萬日圓，距離支付房屋頭期款只差臨門一腳。就在一切看似即將到位的時候，命運卻突然轉彎。某天健介下班途中因心肌梗塞猝逝，毫無任何預兆。這場突然的噩耗讓太太完全無法接受。

喪禮結束後不久，健介生前投保的1500萬日圓（約新台幣300萬元）壽險理賠下來，再加上本作為購屋資金的650萬日圓，還有為女兒未來準備的教育儲蓄與學資保險，讓坂口的經濟未立刻陷入困境，只要她能重新回到全職工作，不至於因為錢而讓女兒放棄夢想。

但，真正折磨坂口的不是金錢，而是後悔。她開始反覆想，如果當初不要把所有時間都用來忍耐，是不是能多帶家人去旅行、留下更多回憶？是不是該更常一起吃頓好一點的飯，讓丈夫有更多餘裕去享受自己的興趣？為什麼那些「現在才能做的事」，都被一句「等買了房再說」無限延後？

她當然明白，節省換來的存款確實守住了自己與孩子未來的生活，但她也不得不承認，長期的壓抑，同時也一點一滴犧牲了日常的幸福。

專家指出，人們常說「等房子買好了就能放心享受」、「等退休之後再慢慢玩。」但沒有人能保證，那個「以後」一定會到來。唯一能確定的是，如果只看著未來，很可能會在某一天，突然意識到自己沒有好好活在當下。

