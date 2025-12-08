安達產險中華航空策略合作 首創旅綜險線上一鍵多人投保

安達產險宣布與中華航空展開策略合作，圖為安達產險總經理曾增成（安達產險提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕安達產險今（8）日宣布與中華航空（2610）展開策略合作，讓民眾購買機票的同時，可同步購買本人、配偶及同一航班18至75歲直系血親的旅行綜合險，且自動帶入資料及付款卡號，無須重新填寫，成為推出台灣保險市場上首創、「購票同步為自己及同行家人加保」服務的保險業者。

安達產險總經理曾增成指出，安達產險40多年前是第一家進入台灣市場的外商保險公司，今日與中華航空合作，在台灣市場首創購票同步加保服務，共同創下新的里程碑，將為中華航空數百萬乘客提供全面的旅平險保障，與便捷的使用體驗。

安達產險表示，透過雙方的合作，可解決台灣消費者過去投保遭遇的痛點，無需再透過線上投保系統或保經代通路，為不同的被保險人個別購買旅行保險。

現在，旅客在中華航空網站或App上預訂從台灣任一機場出發的航班時，可以接續於同一購買流程中「一鍵加購」安達旅行綜合保險並導入投保頁面，為自己、配偶以及同航班的直系親屬（包括滿18至75歲的子女

和父母）一起購買安達旅行綜合保險，無需單獨購買。

安達產險引用觀光局統計指出，2024年出國總人次達到1684萬人，2025年上半年，國人出國旅遊累計人次更較去年同期成長10.6%，顯示國外旅遊需求衍生的旅遊保障與飛行安全日益增加。

