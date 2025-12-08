焦點股》安國：AI ASIC 訂單發威

神盾董事長羅森洲全力布局集團AI大計。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下IC設計廠安國（8054）轉型成效顯現，陸續拿下AI ASIC訂單，其中4奈米AI ASIC訂單近期開始貢獻NRE（委託設計）營收，推升11月合併營收衝上歷史新高，安國也拿下首顆3奈米AI ASIC訂單，並完成預定台積電（2330）產能，預計明年完成設計定案，並進入量產，該專案為安國加入安謀（Arm）架構後的第一個代表作，該公司力拚明年轉虧為盈。

在營收創高帶動下，安國股價早盤小幅開高，但隨即出現龐大賣壓，股價下殺，一度下跌逾3.3%，截至9:47分左右，安謀股價下跌1.36%，成交量約4810張，股價上下震盪達5.08%。

請繼續往下閱讀...

安國11月合併營收3.9億元，月增88.61%、年增37.32%，累積今年前11月合併營收24.91億元，年增28.26%，神盾集團董事長羅森洲近兩年全面布局AI大計，推動AI晶片設計、感測技術與異質運算平台的研發合作，打造AI時代的完整供應鏈生態圈，安國成功跨進3奈米先進製程，並與全球矽智財龍頭安謀合作加速跨入AI伺服器的龐大市場，在Arm Neoverse Compute Subsystems （CSS）V3架構下，打造新一代AI HPC伺服器的高效能小晶片解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法