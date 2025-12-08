自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

焦點股》安國：AI ASIC 訂單發威

2025/12/08 10:13

神盾董事長羅森洲全力布局集團AI大計。（記者卓怡君攝）神盾董事長羅森洲全力布局集團AI大計。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾（6462）集團旗下IC設計廠安國（8054）轉型成效顯現，陸續拿下AI ASIC訂單，其中4奈米AI ASIC訂單近期開始貢獻NRE（委託設計）營收，推升11月合併營收衝上歷史新高，安國也拿下首顆3奈米AI ASIC訂單，並完成預定台積電（2330）產能，預計明年完成設計定案，並進入量產，該專案為安國加入安謀（Arm）架構後的第一個代表作，該公司力拚明年轉虧為盈。

在營收創高帶動下，安國股價早盤小幅開高，但隨即出現龐大賣壓，股價下殺，一度下跌逾3.3%，截至9:47分左右，安謀股價下跌1.36%，成交量約4810張，股價上下震盪達5.08%。

安國11月合併營收3.9億元，月增88.61%、年增37.32%，累積今年前11月合併營收24.91億元，年增28.26%，神盾集團董事長羅森洲近兩年全面布局AI大計，推動AI晶片設計、感測技術與異質運算平台的研發合作，打造AI時代的完整供應鏈生態圈，安國成功跨進3奈米先進製程，並與全球矽智財龍頭安謀合作加速跨入AI伺服器的龐大市場，在Arm Neoverse Compute Subsystems （CSS）V3架構下，打造新一代AI HPC伺服器的高效能小晶片解決方案。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財