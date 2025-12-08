德國外長首訪北京！立場轉硬 施壓中國放寬稀土限制

德國外交部長瓦德普8日啟程訪問中國，預計將就稀土出口限制與不公平貿易行為對北京施壓。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著柏林當局與歐洲盟友同步對北京採取更嚴格的立場，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）8日啟程前往中國進行首次訪問。據《路透》報導，瓦德福此行將聚焦於貿易爭端與地緣政治衝突，並計畫直接要求中方放寬對德國工業至關重要的稀土出口限制。

瓦德福預計8日與中國外長、商務部長及中共中央對外聯絡部部長會面。這趟行程原定於10月進行，但因中方當時僅確認了一項會面安排，導致行程在最後一刻被迫延後。德國外交部發言人表示，北京的會談將聚焦於歐洲與亞洲最大經濟體之間的經濟關係。9日，瓦德福將轉往南方製造業重鎮廣州訪問。

請繼續往下閱讀...

瓦德福在行前聲明中指出，在國際緊張局勢加劇之際，與中國進行直接且密集的交流是「不可或缺的」。身為保守派政治人物，瓦德福先前接受訪問時曾明確表示，他計畫敦促中國放寬對稀土和半導體關鍵原物料的出口限制。他在行前強調：「我將解決這些對德國經濟至關重要的問題。畢竟，我們與中國在穩定可靠的全球貿易關係上擁有共同利益。」

德國國會近期成立專家委員會，旨在減少對中國供應鏈的依賴。配合歐盟執委會3日公布的反傾銷計畫，諮詢公司榮鼎集團（Rodium Group）資深顧問巴金（Noah Barkin）分析，瓦德福必須向北京傳達明確訊息：若中國繼續忽視歐洲對不公平貿易的擔憂，歐洲將別無選擇，只能對中國企業關閉市場。

除了經貿攻防，瓦德福也將觸及安全議題。德國外交部指出，中國對俄羅斯擁有獨特影響力，瓦德福將敦促北京發揮份量，促使俄方進行尊重烏克蘭主權的嚴肅談判。此外，會談也將涵蓋南海局勢，關切中國日益強勢的海上姿態。此行被視為德國新聯合政府與北京接觸的關鍵一步，並為德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）明年初可能的訪中行程鋪路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法