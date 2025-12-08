焦點股》華東:子以母貴 爆量漲停

華東股價受華邦電激勵，早早亮燈漲停。

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測廠華東（8110）受惠記憶體缺貨漲價利多題材，加上大股東之一的華邦電（2344）11月營收創41個月新高，激勵華東今股價開高走高，截至9點35分，股價亮燈漲停達43.55元，再創歷史新高價，上漲3.95元，成交量超過5萬張，居台股成交量第4名，漲停委買張數逾6.3萬張。

國際記憶體大廠紛將產能挪往生產高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，致使傳統的DDR4缺貨漲價，快閃記憶體也吃緊而跟漲，華東屬華新麗華集團，與集團旗下的華邦電連動性高，隨華邦電產出提高與營收增長，市場預期華東承接封測訂單也會增多，將有助帶動華東營運成長，股價跟著攀升。

華東今年前三季營收53.25億元、年減8.99%，本業仍虧損約2.41億元，但業外挹注獲利，帶動前三季轉虧為盈，稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元，法人預估華東第4季本業可望改善，加上業外挹注，可望持續獲利，明年將比今年好轉。

