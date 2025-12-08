踢爆！中企用虛假簽證 引中國人進南韓非法工作

中國河南明泰鋁業在南韓設廠，被踢爆使用虛假簽證引進中國人非法工作。圖為明泰廠房。（圖擷自明泰官網）

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南明泰鋁業公司在南韓全羅南道光陽市世豐工業園區設廠，被踢爆使用虛假簽證引進非法中國工人，韓國法務部已展開調查，明泰暫未回應。

據《朝鮮日報》報導，明泰是首間進駐世豐園區的外國業者，於2019年投資1000億韓元（約新台幣21億元）設廠，不過當時光陽市居民以環境汙染、衝擊中小企業生存為由反對。

請繼續往下閱讀...

為此，明泰承諾會優先僱用光陽市、全羅南道當地工人，確保職員中的南韓人達到一定比例，明泰後續藉此取得5年企業所得稅減免。孰料，明泰世豐廠的韓國員工透露，公司使用企業投資簽證D-8-1，引進數十名中國人後讓他們非法工作。

據了解，南韓D-8-1簽證只能由管理或專業人員取得，不得從事生產方面的作業，違反者將面臨驅逐出境、最高入獄3年或罰款3000萬韓元（約新台幣63.6萬元）等究責。

韓國勞務專家指出，目前非專業工作簽證E-9（包含製造業、建築業、農漁、服務業）要排很久，而且很難在南韓居留超過4年，看來明泰是想盡辦法都要雇用中國人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法