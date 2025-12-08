焦點股》浩鼎: ADC新藥 再獲孤兒藥認定

浩鼎旗下新藥再獲得美國FDA孤兒藥資格認定。圖為浩鼎執行長王慧君。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥股台灣浩鼎（4174）上週五盤後公告，旗下自主開發的TROP2靶向抗體藥物複合體（ADC）OBI-902再度獲得美國食品藥物管理局（US FDA）孤兒藥（ODD）資格認定，本次適應症為胃癌，包含胃食道交界處腺癌。繼日前取得治療膽管癌孤兒藥資格認定後，浩鼎OBI-902在短期內再次獲得FDA認定。

浩鼎今股價開盤大漲，並迅速攻上漲停，截至9:38分，股價暫報漲停價28.85元，成交量約750張，漲停委買張數約4800張。

美國FDA的孤兒藥資格制度在鼓勵產業投入罕見與高度未滿足醫療需求疾病的藥物研發。獲得孤兒藥資格認定後，該藥品可取得包含臨床試驗稅務優惠、藥證申請費用減免與市場專賣保護期等多項政策優惠支持，有助提升OBI-902未來的商業發展潛力與跨國策略合作機會。

浩鼎指出，OBI-902為浩鼎首款採用獨家專利的GlycOBI®醣位點專一性偶聯技術所開發的新型ADC，目前正在美國與台灣同步進行一期/二期臨床試驗，評估其安全性、藥物動力學特性與初步療效。

不過浩鼎將進行減資5成，打消累積虧損，舊股票最後交易日為明年1月14日，新股上市日為1月23日。

