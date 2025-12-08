自由電子報
焦點股》共信-KY:肺癌新藥 納中國商保

2025/12/08 09:53

共信-KY 肺癌新藥獲納中國首版商保創新藥目錄。圖為共信-KY總經理林懋元。（資料照）共信-KY 肺癌新藥獲納中國首版商保創新藥目錄。圖為共信-KY總經理林懋元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕中國首版《商業健康保險創新藥品目錄》（以下簡稱商保創新藥目錄）正式揭曉，共信-KY（6617）昨（7）日公告，自主開發的肺癌新藥普羅先安（PTS-302）順利通過專家評審及價格協商，獲准納入最終名單，成為台股第一家取得資格的上市櫃公司，帶動共信-KY今股價跳空漲停開出，截至9:07分，共信-KY股價緊鎖漲停86.6元、成交量55張，但漲停委買張數近9千張。

根據中國券商的研究報告指出，商保創新藥目錄的實施，將從銷售、市場滲透率、產業格局等多面相推動中國新藥產業的增長，預估納入商保創新藥目錄創新藥的銷售高峰（指期間內的最大銷售額）平均至少成長20-30%，部分高臨床價值藥品的短期銷量甚至可迅速上翻1至2倍。

共信-KY表示，公司旗下的PTS-302是一款創新的微創靶向腫瘤消融藥物（MITTA），透過支氣管內視鏡局部瘤內注射，能顯著改善氣道阻塞，並達到目標病灶縮小，目前已打入中國253家以上含三甲等教學醫院臨床使用，如今正式納入商保創新藥目錄，該品錄將於明年1月1日起正式實施，不僅可加速新藥導入醫院的進程、提升普及率，由於病患自付比例大幅下降，將有助提升用藥的可及性，帶動PTS-302的銷量增長。

