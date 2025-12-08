股市救星變「災星」 ? 美媒曝 : OpenAI失寵 「這公司」接棒成新王

AI 神話動搖？OpenAI 被質疑「燒太快、賺太慢」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街對人工智慧產業的態度正在急轉彎，而這場情緒翻轉幾乎全部集中在OpenAI及Alphabet這2家公司身上。《Fortune》報導，隨著人工智慧風險加劇，OpenAI從股市救星變成了股市負擔，這樣的劇烈翻轉僅僅只花了短短幾週時間。

分析師指出，今年初OpenAI 還是投資圈的「金童」，Alphabet則被放在截然不同的評價框架下，但如今投資人對 OpenAI 的態度已明顯降溫。這種轉變，直接反映在股價上，與 OpenAI 關聯最深的甲骨文、CoreWeave、超微，甚至微軟、輝達與持有11%股權的軟銀，都遭遇明顯賣壓。

最主要原因是ChatGPT製造商曾被視為AI產業最佳前線代表，但現今不僅其技術領先性遭到市場質疑，還因「燒錢太快、獲利太慢」恐面臨結構性風險。

反觀 Google 母公司 Alphabet，則憑藉雄厚資金、雲端、晶片、資料與應用生態，被重新評價為最有實力的 AI 霸主。而與Alphabet生態系綁得更深的博通、Lumentum、Celestica、TTM Technologies 則持續吸引資金湧入。

美媒指出，2025年與OpenAI有關的公司股價平均上漲74%，雖然亮眼但卻遠落後於 Alphabet 相關概念股高達146%，同期那斯達克100指數僅上漲22%。

市場對OpenAI的懷疑，最早可追溯到8月GPT-5發表後反應不如預期。隨後，Alphabet推出新版Gemini並獲得高度評價，進一步加速資金轉向。據傳，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）甚至因此下達「紅色警戒」，要求團隊暫緩其他專案，全力修復ChatGPT的競爭力。

Alphabet的優勢不只來自 Gemini。它擁有全美市值前三大的資本實力、龐大的現金部位，還橫跨雲端、晶片、數據、AI 人才與全球分發通路，再加上 YouTube、Waymo 等成熟子公司，讓市場認為，是最有機為成為最終的AI模型霸主。但幾個月前，這個位置還屬於 OpenAI。

專家指出，AI模型霸主不只是面子問題，還牽動整條產業鏈的現金流，倘若使用者轉向 Gemini，將會導致ChatGPT的成長放緩，而OpenAI支付給甲骨文的雲端費用、向超微採購晶片的能力都將承壓。

但反過來說，Alphabet 陣營的供應鏈卻全面受惠。為Google 資料中心供應光學元件的 Lumentum，今年股價已翻了3倍；負責硬體組裝的Celestica 累計大漲 252%；為 Google打造TPU AI晶片的博通，自去年底以來也已上漲68%。

儘管OpenAI宣布一連串極具野心的合作與擴張計畫，但市場反而開始擔心是否「吃太快、吞太多」。分析機構直言，OpenAI 的營收成長時點仍充滿不確定性，而每一個競爭對手的技術突破，都會讓它距離原本的遠大目標更遠一步；此外，奧特曼面對OpenA龐大支出缺口時輕描淡寫的回應，更讓投資人感到不安。

依滙豐估算，OpenAI在2033年前的支出規模將比現金流多出約2070億美元（約新台幣6.4兆元），即便 2025 年營收可望突破120億美元（約新台幣3737億元），算力成本的快速膨脹，仍讓投資人對回報充滿焦慮。

部分資管機構更形容這波AI熱潮是「加倍版的網路泡沫」。他們坦言，先前過度加碼科技股，如今已轉為高度保守，試圖避開所有被過度吹捧的領域，這些熱潮，很大一部分正是由 OpenAI 所帶動。真正令人擔憂的不只是單一公司修正，而是整個產業鏈的連動交易，包括公用事業等高相關資產，也可能同步回檔，形成一波痛苦的去槓桿過程。

