黃金失寵？「新雙雄」接棒暴衝 2026 年最熱金屬換人當

〔財經頻道／綜合報導〕在供應憂慮全面升溫的背景下，白銀與銅正在取代黃金，成為市場押注 2026 年最火熱的金屬交易標的，機構與散戶同步進場，為可能出現的歷史級漲勢提前卡位。數據顯示，自10月20日黃金創新高後，金價已陷入整理，反觀白銀已再上漲逾11%，銅價也勁揚近9%，雙雙刷新歷史高點。

《彭博》指出，今年以來，白銀價格幾乎翻倍，其中多數漲幅集中在最近兩個月，主要歸因於印度和白銀ETF需求激增，導致倫敦基準市場供應出現歷史性緊張。儘管近幾週來，隨著更多白銀被運往倫敦金庫，供應緊張的局面有所緩解，但中國市場的白銀庫存卻已跌至十年新低，全球供給吃緊的陰影仍未消散。

Marex Group 分析師Ed Meir指出，這波白銀上漲伴隨著極高波動性，價格走勢呈現罕見的拋物線型態，買盤集中、時間壓縮，與過往漲勢明顯不同。

最大的白銀ETF「iShares Silver Trust」的隱含選擇權波動率，上週升至2021年初迷因股熱潮以來最高水準，短短一週就吸引近10億美元（約新台幣312億元）資金湧入，流入規模甚至超過最大黃金 ETF，進一步推升現貨價格。

由於市場尋求對沖價格更大幅度波動，尤其是進一步上漲的風險，紐約商品交易所（Comex）白銀期貨選擇權也迎來了一波買盤。散戶交易者正湧入市場。根據芝加哥商品交易所集團（CME Group ）的數據顯示，微型期貨合約的五日平均成交量已達到10月中旬以來的最高水準。

這種狂熱從「彩票式選擇權」可見狂買現象，單是2月到期、履約價80 / 85 美元的白銀買權價差部位，就累積超過5000口，相當於2500萬盎司的押注，市場正在豪賭跨年後的暴衝行情。

《彭博》分析師 Mike McGlone 警告，12 月 2 日白銀價格相較五年均值的溢價已高達 82%，逼近1979年以來最極端的年終偏離水準，代表行情已進入高度失衡狀態。

相較於白銀偏向金融交易屬性，銅的結構性多頭則更貼近產業基本面。AI 資料中心用電爆發、全球電氣化與能源轉型同步加速，市場普遍預期未來幾年銅供給將持續吃緊。

上週倫敦金屬交易所銅價飆破每噸1萬1600美元歷史新高，紐約3月期銅的選擇權隱含波動率同步大升，市場最大未平倉部位集中在更高價位的買權。主要是川普近期再度表態，將重新審視初級銅關稅，使得貿易商再度搶運銅進美國。

市場人士指出，全球銅供需已因關稅與潛在關稅預期而被嚴重扭曲，資金與實物流正在向美國集中，美國以外市場的供應緊張正持續惡化。

PIMCO投資經理Greg Sharenow直言，目前部分金屬市場的全球性緊縮，很大一部分正是套利交易造成的結果，未來即便出現10%-15% 的回檔，也不會改變白銀與銅長線偏多的結構性趨勢。

分析師認為，過去長期低配貴金屬的西方資金，近期正大舉轉向白銀 ETF，市場仍有可觀的補倉空間。

