2025年最夯股票不是輝達？美「窮人通路」漲幅狠甩AI股 原因曝光

〔財經頻道／綜合報導〕如果你以為2025年最火熱的股票一定AI相關概念股，例如輝達、蘋果、微軟或是機器人概念，那可能完全猜錯了。外媒指出，今年表現最搶眼的2檔股票，竟然是美國兩大「1元商店」，包括Dollar Tree與Dollar General。這兩家公司與科技、AI、加密貨幣毫無關聯，卻真實反映了美國當前經濟的底層現況。

數據顯示，今年截至目前Dollar Tree 股價大漲了55%，Dollar General也飆升 65%，雙雙超越輝達今年約35%的漲幅。

據報導，這2家「1元商店」門市遍佈全美、擁有數千家門市的零售商，是無數家庭的日常消費據點，對於經濟拮据的消費者來說，一元商店越來越有吸引力而它。分析師指出，他們最近公布的財報表現，讓華爾街直呼「不安」。

根據財報顯示，Dollar General 第3季銷售成長2.5%，Dollar Tree達4.2%。作為對照，Target卻下滑3.8%。Dollar Tree透露，單季新增了300萬名新客戶，總客戶數已突破1億人。

令人震撼的是，新增加的客群中，約60%來自年收入超過10萬美元的高收入家庭，30%來自年收入6萬至10萬美元的中產階級，其餘才是低收入族群。也就是說，不只是窮人在逛1元商店，連高收入族群也開始「降級消費」。

Dollar Tree 執行長直言，一方面高收入家庭開始轉向1元商店，另一方面，低收入家庭對這類商店的依賴程度更是前所未見，低收入客群的單筆消費成長速度，甚至是高收入族群的兩倍以上。

Dollar General也出現相同現象，來客數增加，但每位客戶平均購買的商品件數卻減少，顯示消費者「來得更頻繁，卻買得更少」，這正是財務壓力升高時最典型的消費樣貌。

這一切幾乎赤裸裸揭露了美國正在發生的「負擔能力危機」。租金、醫療、食品價格高漲，迫使越來越多中產與高收入族群，也開始轉向極致低價通路。

前聯準會副主席 Lael Brainard一針見血指出，如今美國的經濟，表面上是由 AI 投資撐起的榮景，但整體經濟其實是「卡住的」。收入分布的下半部，有高達75%的家庭普遍對物價與就業機會感到高度不安，只有最頂端的10%族群，因房價上漲與股市上揚，財務狀況依舊寬裕。

換句話說，當 AI 股還在創新高時，美國消費者的真實壓力，早已反映在「1元商店」的股價上。

