AI PC 大賣卻卡在台積電？英特爾罕見認了「1關鍵」原因曝光

近日英特爾高層直言，包括Lunar Lake、Arrow Lake「晶圓不夠用」。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，英特爾在2025年瑞銀全球科技與AI大會上罕見坦承，晶圓供應緊張正限制公司滿足市場處理器需求的能力。若要提升 Arrow Lake 與 Lunar Lake 處理器的出貨量，英特爾可能需要追加 Core Ultra 200 系列 Arrow Lake 和 Lunar Lake 晶圓的訂單。

據報導，英特爾出現晶圓不夠的關鍵原因，Arrow Lake 與 Lunar Lake 的邏輯運算晶片（logic tile）完全交由台積電代工，只有封裝是由英特爾自行處理，因此在下單給台積電時過於保守，導致晶圓配額不足，直接卡住了最終出貨量。

請繼續往下閱讀...

英特爾投資人關係副總裁 John Pitzer 直言，如果現在有更多 Lunar Lake 晶圓，就能賣出更多 Lunar Lake。同樣地，如果 Arrow Lake 晶圓供應更充足，出貨量也會同步拉升，顯示市場對 AI PC 的需求遠比供給來得強勁。

儘管整體PC市場已不再高速成長，但用戶端系統的實際需求仍超出 Intel 目前的供貨能力。英特爾表示，目前無論是客戶端處理器還是資料中心處理器，都同時面臨供不應求的狀況，而 Core Ultra 200 系列正是最明顯的瓶頸所在。

Pitzer 表示，英特爾對於AI PC轉型的整體進展「其實相當有信心」，只是短期內受到外包產能與晶圓配額限制，無法完全滿足市場需求。

這番說法也間接終結了外界對英特爾「新一代處理器賣不好」的質疑。事實上，現今是需求強勁到連晶圓都不夠用，反而凸顯目前 AI PC 這波換機潮的真實熱度，也讓市場更加關注 英特爾後續在先進製程與自有產能回收進度上的布局是否能順利追上。

