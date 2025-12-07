追得好累還是輸台積電！傳三星4奈米良率終於升至60％以上

外媒披露，三星電子4奈米製程取得進展。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，三星晶圓代工業務的困境可能即將結束，因為先前被認為惡夢的4奈米製程正逐步穩定，最新報告顯示其良率已達60%至70%。這項進步為三星贏得一筆基於其舊技術的訂單，美國AI 企業已向三星預訂超過1 億美元（約台幣31億）的Omni Processing Unit（OPU）晶片。至於台積電4奈米良率，早在2023年就傳出已達80%。

《Wccftech》 7日報導，Tsavorite Scalable Intelligence 所需的OPU ，屬於將CPU、GPU 和記憶體整合在單顆晶片上的架構。路透去年11 月曾披露該公司獲得超過1 億美元的AI 晶片預訂單，但未透露製造商。此次韓媒《AJUNEWS》指出，該晶片由三星代工，顯示三星在中高階製程領域重新獲得部分市場。

報導說，採用舊製程的訂單將使 Tsavorite Scalable Intelligence 能夠大幅節省晶片成本，而隨著 3奈米 和 2奈米製程的需求回升，三星可以為其 4奈米提供可觀的折扣。這家半導體製造商面臨的最大障礙或許是其低良率，這不僅影響其 3奈米 GAA 技術，還導致一系列挫折，最終使其訂單流到台積電。

報導指出，Tsavorite Scalable Intelligence 提供的 1 億美元預購訂單與三星的營運規模相比，只是九牛一毛，但對於該公司而言，這是朝著 2026 年預計利潤達到 690 億美元，並在 2027 年將其晶圓代工業務現金流轉正的目標邁出一小步。

