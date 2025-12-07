惹火川普了！美國旅行禁令擬增至30國以上

在華盛頓特區的國民兵遭到1名阿富汗男子襲擊，造成1死1重傷後，川普政府已暫停來自19個非歐洲國家的移民所提交的所有移民申請。圖為2名遇襲國民兵的臨時追悼區。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受日前華盛頓特區的國民兵遭外籍人士槍擊事件影響，川普緊縮出入境政策。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示，川普政府將把禁止入境的適用範圍擴大至30國以上。至於哪些國家可能被列為新的入境禁令名單？諾姆解釋，「如果他們沒有穩定的政府，沒有一個能夠擔負責任的國家，明確指出某些人，並且幫助我們對他們進行審查，我們為什麼要讓這些國家的國民進入美國？」

CNBC報導，此次擴大禁令範圍將建立在6月宣布的旅行禁令上，該禁令禁止12個國家的公民入境美國，並限制另外7個國家的公民入境美國。本週早些時候，諾姆在社群媒體上發文暗示，將會有更多國家被納入禁令範圍。

諾姆４日接受福斯新聞主持人英格拉姆（Laura Ingraham）訪問時進一步表示，川普總統目前正在考慮還有哪些國家要納入禁止入境令之內，但沒有透露更多的細節。

英格拉姆詢問諾姆，旅行禁令是否會擴大到 32 個國家，並詢問今年稍早宣布的 19 個國家之外，還會增加哪些國家。諾姆回應稱：「我不會透露具體數字，肯定超過30個。總統正在繼續評估各國的情況。」

對於哪些國家可能被列為新的入境禁令名單？諾姆解釋，「如果他們沒有穩定的政府，如果他們沒有一個能夠擔負責任的國家，明確指出某些人，並且幫助我們對他們進行審查，我們為什麼要讓這些國家的國民進入美國？」

國土安全部拒絕回答有關入境禁令擴大何時生效，以及哪些國家會納入的問題。

美國6月頒布旅行限制的19國名單，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門這些受到嚴厲限制的12國，以及受部分限制的蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉7國。

